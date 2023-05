Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft A...

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG ISIN: DE0008041005 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 11.05.2023 Kursziel: EUR1,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 1,80. Zusammenfassung: Die Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat ihren Jahresabschluss 2022 veröffentlicht und weist darin sonstige betriebliche Erträge von EUR0 (FBe: EUR0, GJ/21: EUR9,4 Mio. aufgrund des Exits von Muetec an die chinesische Gruppe TZTEK) und ein EBIT von EUR-0,9 Mio. (FBe: EUR-1,0 Mio.; GJ/21: EUR8,1 Mio.) aus, was in etwa den Erwartungen entspricht. Das Nettoergebnis lag bei -EUR4,8 Mio. (FBe: EUR-1,6 Mio.; GJ/21: EUR7,5 Mio.). Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von EUR3,3 Mio. für die beiden Neobroker-Beteiligungen, die börsennotierte Naga Group und die private Nextmarkets, vorgenommen. Beide Unternehmen wurden durch das derzeit schwierige Kapitalmarktumfeld negativ beeinflusst. Nach enttäuschenden geänderten Ergebnissen für 2021 und einem herausfordernden Jahr 2022 setzte Naga erfolgreich Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen um und verlagerte den Fokus von Wachstum auf Rentabilität. Im ersten Quartal 2023 zeigte Naga eine ermutigende Leistung, indem es Profitabilität und eine steigende Anzahl von Kunden in seinem Kerngeschäft Neobrokerage erreichte. Nextmarkets musste nach einer schwächer als geplanten Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 einen herben Rückschlag hinnehmen; die Hauptinvestoren beschlossen, eine erforderliche Finanzierungsrunde nicht zu unterstützen und die Vermögenswerte des Unternehmens zu verkaufen, mit der Absicht, das Unternehmen anschließend zu schließen. Inzwischen haben die Hauptinvestoren ihre Meinung jedoch geändert und eine Initiative für ein Fortführungsszenario gestartet. Bei erfolgreicher Umsetzung würde dies der Beteiligung eine Turnaround-Möglichkeit eröffnen. Die verbleibenden Fintech-Beteiligungen, bestehend aus Laiqon (börsennotiert), Aifinyo (börsennotiert), Cashlink (privat) und Stableton (privat), entwickeln sich in einem für Fintech-Unternehmen herausfordernden Umfeld positiv, und nach Kapitalmaßnahmen in den Jahren 2021-23 sind Aifinyo, CashLink und Stableton ebenfalls gut finanziert. Laiqon befindet sich im Prozess der Kapitalbeschaffung; die in den Jahren 2022 und 2023 abgeschlossenen Akquisitionen und strategischen Kooperationen (z.B. Volksbank, Union Investment Group) stellen wichtige Meilensteine für das zukünftige Wachstum dar. Insgesamt bestätigte die DEWB ihren Ausblick für 2023 und plant einen Exit, der zu einem positiven Jahresergebnis führen würde. Im Anschluss an die Berichterstattung zum GJ/22 haben wir unser Finanzmodell aktualisiert. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,80 EUR (zuvor 1,90 EUR). First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.90 to EUR 1.80. Abstract: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) has published its financial statement for 2022 reporting other operating income of EUR0 (FBe: EUR0, FY/21: EUR9.4m due to Muetec's exit to the Chinese group TZTEK) and EBIT of EUR-0.9m (FBe: EUR-1.0m; FY/21: EUR8.1m), roughly as anticipated. The net result was EUR-4.8m (FBe: EUR-1.6m; FY/21: EUR7.5m). As previously announced, the company conducted a non-cash impairment of EUR3.3m for the two neobroker holdings, the listed company Naga Group and the private firm Nextmarkets. Both companies were negatively affected by the current challenging capital market environment. Following disappointing amended results for 2021 and a challenging 2022, Naga successfully implemented restructuring and cost-cutting measures switching focus from growth to profitability. In Q1 2023, Naga showed an encouraging performance achieving profitability and a rising number of clients in its core neobrokerage business. Nextmarkets suffered a strong setback following weaker than planned business development in Q1 2023; the lead investors decided not the support a necessary financing round and sell the company's assets with the intention to close the company thereafter. However, the lead investors have, in the meantime, changed their minds and launched a continuation scenario initiative. If successfully implemented, this would open up turnaround opportunities for the investment. The remaining Fintech holdings consisting of Laiqon (listed), Aifinyo (listed), Cashlink (private), and Stableton (private), are performing positively in a challenging environment for Fintech companies, and following capital measures in 2021-23, Aifinyo, Cashlink and Stableton are also well financed. Laiqon is in the process of raising funds; the acquisitions and strategic cooperations (e.g. Volksbank, Union Investment Group) closed in 2022 and 2023 represent significant milestones for future growth. 