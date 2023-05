Siltronic: Kursverlauf trifft auch Unterstützungszone!

Der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic öffnete gestern seine Bücher zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorquartal um 14,3 Prozent auf 404,4 Millionen Euro zurück. Das Management bleibt nach Geschäftseinbußen zum Jahresstart wegen der Schwäche der Chipmärkte vorsichtig für das restliche Jahr. Aufgrund des Lagerbestandsabbaus bei Chipherstellern und deren Kunden dürfte die Marktschwäche die nächsten Quartale andauern. Eine Belebung im zweiten Halbjahr werde aktuell nicht erwartet. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und hoher Inflation sollte die Nachfrage nach Halbleiterchips begrenzt bleiben. Für die Aktie ging es gestern um rund 2 Prozent nach unten, obwohl sich der Kurs vom Tagestief erholen konnte.

Zum Chart

Seit dem Aufkommen der Übernahmefantasie hatte der Siltronic-Kurs ein Plateau rund um den Übernahmepreis von 145 Euro je Aktie ausgebildet. Das Platzen der Übernahme war auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. Ein weiterer Grund für die schlechte Performance war der Rückgang der Nachfrage nach Halbleitern nach dem Corona-Boom. In der Spitze verlor der Kurs rund 63 Prozent und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat der Kurs auch wieder rund 69 Prozent auf 87,25 Euro zulegen können. Nach der Bildung eines Tops am 8. Februar 2023 nähert sich der Kursverlauf aufgrund der schlechten Nachrichten aus der Halbleiterbranche dem Unterstützungsbereich rund um das Level von 56,40 Euro. Auch wenn die Siltronic-Führung gestern eine Durststrecke angekündigt hat, sollte sich das Abwärts-Momentum abschwächen und in diesem Bereich einen Boden bilden. Das Unternehmen ist nicht mehr teuer, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 7,80 liegt.