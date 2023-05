Solartechnikhersteller SMA Solar startet dank hoher Nachfrage stark ins Jahr

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar ist dank anhaltend hoher Nachfrage und einer verbesserten Versorgung mit elektronischen Bauteilen gut in das neue Jahr gestartet. Die Umsätze stiegen im ersten Jahresviertel um rund zwei Drittel auf rund 367 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte noch deutlicher von 14,8 Millionen im Vorjahr auf 60 Millionen Euro. Damit erreicht SMA Solar beim Gewinn das obere Ende der angepeilten Spanne. Die Erlöse fielen sogar höher aus als vom Management erwartet. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 51,7 Millionen Euro.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. So soll der Umsatz auf 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro klettern. Das operative Ergebnis soll 135 bis 175 Millionen Euro erreichen./knd/mis