Bei dieser US-Aktie schnalzt der Chartie mit der Zunge

IDEXX Laboratories Inc. - WKN: 888210 - ISIN: US45168D1046 - Kurs: 486,730 $ (Nasdaq)

Rally ist auch ein gutes Stichwort, denn die Idexx-Aktie befindet sich schon seit gut 15 Jahren in einem massiven Aufwärtstrend, der jedoch nach einem Allzeithoch im Juli 2021 bei 706,95 USD von einer deutlichen Korrektur abgelöst wurde.

Mit einem Doppelboden bei rund 317,00 USD und dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 417,77 USD wurde diese Korrekturphase allerdings im Herbst letzten Jahres beendet und die Aktie in einem Aufwärtstrendkanal bis 515,57 USD angetrieben.

Wie schon vor der Kaufwelle im Januar dieses Jahres konsolidiert der Kurs aktuell in einer bullischen Flagge, von deren Unterseite sie in der vergangenen Woche dynamisch nach oben abprallte.

Rallybeschleunigung wahrscheinlich

Die Aktie von Idexx könnte jetzt mit einem Anstieg über 505,00 USD das nächste Kaufsignal generieren. Kurzfristig stünde eine Aufwärtsbewegung bis 535,00 USD an, das zentrale Widerstandsgebiet bei 560,00 USD dürfte dann das nächste Ziel des Anstiegs werden. Hier entscheidet sich, ob die Aktie das volle Potenzial der zweifachen Flaggenformation ausschöpft und direkt weiter an die Oberseite des Trendkanals auf Höhe von 610,00 USD ansteigen kann. Oder ob zuvor noch eine Zwischenkorrektur in Richtung 515,00 USD folgt.

Aufgrund der starken Performance der letzten Wochen ist aber mit einem Anstieg in Richtung 610,00 USD zu rechnen. Darüber könnte die Aktie sogar schon bis an das Zwischenhoch aus dem Dezember 2021 bei 664,00 USD klettern.

Die Chance auf die skizzierte Aufwärtsbewegung wäre erst bei Kursen unter dem Tief bei 459,80 USD zunichtegemacht. Nach einer Korrektur bis 430,00 USD könnten die Bullen aber schon wieder in das Geschehen eingreifen.

IDEXX Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)