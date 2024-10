IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Mauer Start von Eckert & Ziegler-Ableger Pentixapharm

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsendebüt von Pentixapharm ist am Donnerstag durchwachsen verlaufen. Der erste Kurs hatte mit 5,10 Euro dem Referenzpreis geglichen, der in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt worden war. Das Tageshoch wurde am Vormittag bei 5,15 Euro erreicht, danach ging es mit dem Kurs bergab. Zum Handelsschluss standen die Papiere mit 4,44 Euro klar im Minus.

Pentixapharm war bislang Teil des im Nebenwerte-Index SDax notierten Unternehmens Eckert & Ziegler . Die Papiere des Strahlentechnik-Unternehmens wurden nun "ex Abspaltung" gehandelt. Das heißt, es wurde im Kurs berücksichtigt, dass die Aktionäre die Anteile der Abspaltung zeitnah ins Depot gebucht bekommen. Der dies bereinigende Börsenabschlag bei Eckert & Ziegler lag zum Handelsschluss mit 3,92 Euro etwas unter dem Gegenwert der Pentixapharm-Aktien./tih/jha/la/he