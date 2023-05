IRW-News: Golden Rim Resources Ltd.: Golden Rim Resources - Schürfgrabungen bei Massan liefern 10 m mit 10,7 g/t Gold innerhalb von 128 m mit 3,1 g/t Gold

IRW-PRESS: Golden Rim Resources Ltd.: Golden Rim Resources - Schürfgrabungen bei Massan liefern 10 m mit 10,7 g/t Gold innerhalb von 128 m mit 3,1 g/t Gold

IRW-Press / Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd (ASX: GMR; Golden Rim oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) freut sich, die Goldanalyseergebnisse für drei weitere Schürfgräben (insgesamt 282 m) im Rahmen der Explorationsaktivitäten auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Kada (Kada) in Guinea bekannt zu geben.

Wichtigste Punkte

- Die Analyseergebnisse der letzten drei Schürfgräben bei Massan sind eingegangen.

- Zu den bemerkenswerten Goldabschnitten zählen:

o MSTR01: 128 m mit 3,1 g/t Gold von 0 m bis zum Ende des Grabens, einschließlich 10 m mit 10,7 g/t Gold ab 74 m.

o MSTR05: 72 m mit 1,0 g/t Gold von 0 m bis zum Ende des Grabens.

o MSTR09: 82 m mit 1,1 g/t Gold von 0 bis zum Ende des Grabens, einschließlich 14 m mit 2,8 g/t Gold ab 34 m.

- Die RC-Bohrungen sind jetzt abgeschlossen, wobei die Ergebnisse der letzten 14 Bohrungen (1.487 m) noch ausstehen.

- Die 3.500 m umfassenden Diamantkernbohrungen (DD, Diamond Drilling) in den Prospektionsgebieten Bereko und Massan machen gute Fortschritte; die Ergebnisse werden Ende Mai 2023 erwartet.

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für Massan und die erste MRE für Bereko werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 vorgelegt.

Tim Strong, Managing Director von Golden Rim, kommentierte:

Die Schürfgrabungen bei Massan durchschneiden weiterhin breite Zonen mit hochgradiger Mineralisierung und haben uns ein besseres Verständnis für die vielfältigen Ausrichtungen der Mineralisierung im gesamten Mineralressourcengebiet vermittelt. Spannend ist, dass wir sowohl in unseren von Ost nach West als auch in unseren von Nord nach Süd verlaufenden Gräben kontinuierliche Mineralisierungsabschnitte finden.

Nachdem wir in den Gräben Gänge beobachtet hatten, die sowohl nach Ostnordost streichen als auch von Nord nach Süd verlaufen, entschieden wir uns, innerhalb des nach Nordwesten abtauchenden Bereichs der Mineralressourcenschätzung (MRE, Mineral Resource Estimate) einige RC-Bohrungen (Reverse Circulation Drilling, Rückspülbohrungen) niederzubringen. Die ersten Ergebnisse waren positiv, einschließlich 56 m mit 1,7 g/t Gold in MSRC024 ASX-Pressemitteilung vom 5. April 2023: Kada - Bohrungen liefern 56 m mit 1,7g/t Gold bei Massan, 9 m mit 2,8 g/t Gold bei Bereko.

. Wir erwarten die Ergebnisse für 14 RC-Bohrungen in diesem Gebiet, von denen wir zuversichtlich sind, dass sie mächtige Mineralisierungszonen liefern und zu einem besseren Verständnis der Ausrichtung der Erzzonen beitragen werden.

Wir freuen uns darauf, unsere strukturellen Beobachtungen mittels der laufenden Diamantkernbohrkampagne zu bestätigen, während wir auf eine erste MRE bei Bereko und eine Aktualisierung der Mineralressource bei Massan später im Jahr 2023 hinarbeiten.

Kada - Explorationsaktivitäten

Golden Rim schloss eine Schürfgrabenkampagne (Gesamtlänge 900 m) bei Kada ab, um wichtige strukturelle Informationen zu erfassen, die für die Weiterentwicklung des Ressourcengebiets Massan in Richtung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung erforderlich sind. Die Daten der Schürfgräben sind in Tabelle 1 enthalten; die Lage der Schürfgräben ist in Abbildung 2 dargestellt.

Golden Rim schloss auch ein 10.000 m umfassendes RC-Bohrprogramm bei Kada ab, das aus Explorationsbohrungen im Prospektionsgebiet Bereko und nördlich des MRE-Gebiets innerhalb des Prospektionsgebietes Massan sowie aus einigen Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen an den Rändern des MRE-Gebiets bestand. Parallel dazu wurde ein 3.000 m umfassendes Luftkernbohrprogramm (Aircore Drilling, AC) durchgeführt, um neue Ziele entlang des 15 km langen Goldkorridors bei Kada zu überprüfen.

Golden Rim führt auch ein 3.500 m umfassendes Diamantkernbohrprogramm durch, um die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung bei Massan und Bereko weiter zu definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70528/20230512_GoldenRim_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Das Goldprojekt Kada mit Lage der Prospektionsgebiete und Bohransatzpunkte über den Ergebnissen der Schneckenbohrungen.

Schürfgräben liefern 128 m mit 3,1 g/t Au bei Massan

Die Arbeiten an den Schürfgräben bei Massan sind jetzt abgeschlossen, wobei acht Gräben mit einer Gesamtlänge von 874 m ausgehoben wurden (Abbildung 3). Golden Rim hat sowohl von Ost nach West als auch von Nord nach Süd verlaufende Gräben ausgehoben, um ein besseres Verständnis für die Ausrichtung mehrerer mineralisierter Strukturen innerhalb des Mineralressourcengebiets zu erhalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70528/20230512_GoldenRim_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Das Prospektionsgebiet Massan mit Lage der Schürfgräben und den jüngsten Bohrabschnitten.

MSTR01 wurde nördlich der erfolgreichen RC-Bohrungen aus dem Jahr 2021 ausgehoben, um die Mächtigkeit der mineralisierten Strukturen an der Oberfläche weiter zu untersuchen. MSTR01 enthält eine Fülle von 0,1-1 m breiten, nach Nordwesten bis Nordosten einfallenden, hochgradigen Gängen. Die Gänge bestehen in der Regel aus drusenreichem Quarz mit disseminierten Sulfiden und stehen in Zusammenhang mit einer weitverbreiteten Ankerit-Alteration des Wirtsgesteins (Abbildung 3). MSTR01 durchschneidet auch zahlreiche schmalere (<0,5 m), subvertikale eisenhaltige Quarzgänge, die schräg zu den Schürfgräben verlaufen und ungefähr nach Ostnordost bis Westsüdwest streichen. Die Mineralisierung ist im gesamten Graben breit und beständig: 128 m mit 3,1 g/t Gold. Darunter befand sich ein hochgradiger Kernbereich: 10 m mit 10,7 g/t Gold von 74 m bis 84 m.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70528/20230512_GoldenRim_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: MSTR01 A) Steiler, nach Nordwest abtauchender, 20 cm breiter, drusenreicher Quarzgang bei 74 m, 36,4 g/t Gold.

B) 35 cm breiter, gefalteter eisenhaltiger drusenreicher Quarz mit disseminiertem Sulfid ab 82 m, 4,7 g/t Gold.

MSTR05 wurde in der südwestlichen Ecke des MRE-Gebiets ausgehoben und verläuft von Ost nach West. Der Schürfgraben durchschnitt eine Reihe von mäßig bis steil nach Nordosten und Nordwesten einfallenden quarzreichen Gängen, wobei in diesen Zonen Goldgehalte von bis zu 7,6 g/t festgestellt wurden.

MSTR09 wurde in Nord-Süd-Richtung ausgehoben, was es Golden Rim ermöglichte, die Mineralisierung in allen Richtungen zu untersuchen. Der Schürfgraben durchschnitt mehrere 15-35 cm breite von Nord nach Süd verlaufende, eisenhaltige, drusenreiche Quarzgänge mit reichlich Sulfiden. Eine Zone mit einer großen Häufigkeit von 5-20 cm breiten subvertikalen, von Nord nach Süd verlaufenden Gängen, die die mäßig steil nach Südsüdwest einfallenden Gänge durchschneiden, lieferte die höchsten Gehalte, einschließlich einer Zone mit 14 m mit 2,7 g/t Gold von 34 m bis 48 m.

Aktuelle Fortschritte und nächste Schritte

Die RC-Bohrungen bei Bereko und Massan sind jetzt abgeschlossen, wobei die Ergebnisse für die letzten 14 Bohrungen (1.487 m) innerhalb des MRE-Bereichs bei Massan noch ausstehen.

Eine Diamantkernbohrkampagne ist im Gange, um die Mächtigkeit, den Gehalt und die strukturellen Einflüsse auf die Mineralisierung bei Bereko und Massan zu bestätigen und so weitere Sicherheit zu erlangen, um die Mineralressource in Richtung einer höheren Vertrauensklassifizierung voranzubringen. Die Ergebnisse werden für Ende Mai 2023 erwartet.

--ENDE-

Kontaktinformationen:

Tim Strong

Managing Director

+61 3 8677 0829

tim@goldenrim.com.au

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

ÜBER GOLDEN RIM RESOURCES

Golden Rim Resources Limited ist ein an der ASX notiertes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an fortgeschrittenen Mineralprojekten in Guinea und Burkina Faso in Westafrika sowie in Chile in Südamerika.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das fortgeschrittene Goldprojekt Kada im Osten von Guinea. Guinea ist nach wie vor eines der am wenigsten erkundeten Länder in Westafrika. Golden Rim hat eine erste vermutete Mineralressource von 25,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,1 g/t Gold (930 Tsd. oz) ASX-Mitteilung: Kada Maiden Mineral Resource 930koz Gold vom 3. März 2022 (vermutete Mineralressource von 25,5 Mio. T mit 1,1 g/t Gold).

beschrieben, wobei der Großteil eine oberflächennahe Übergangs-Oxid-Goldmineralisierung ist. Golden Rim richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der Mineralressource. Der Großteil des 200 km² umfassenden Projektgebiets ist nach wie vor kaum erkundet und bietet beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Oxid-Goldmineralisierungen.

Das Unternehmen entdeckte und beschrieb eine angedeutete und vermutete Mineralressource von 50 Millionen t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Gold (2 Mio. oz) ASX-Mitteilung: Kouri Mineral Resource Increases by 43% to 2 Million ounces Gold vom 26. Oktober 2020 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine angedeutete Mineralressource von 7 Mio. t mit 1,4 g/t Gold und eine vermutete Mineralressource von 43 Mio. t mit 1,2 g/t Gold).

beim Goldprojekt Kouri im Nordosten von Burkina Faso. Im Norden von Chile besitzt Golden Rim auch das Kupfer- und Silber-Blei-Zink-Projekt Paguanta, das über eine nachgewiesene, angedeutete und vermutete Mineralressource von 2,4 Millionen t mit einem Gehalt von 88 g/t Silber, 5,0 % Zink und 1,4 % Blei (6,8 Mio. oz Silber, 265 Mio. lb Zink und 74 Mio. lb Blei) ASX-Mitteilung: New Resource Estimation for Paguanta vom 30. Mai 2017 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine nachgewiesene Mineralressource von 0,41 Mio. t mit 5,5 % Zink, 1,8 % Blei, 88 g/t Silber und 0,3 g/t Gold, eine angedeutete Mineralressource von 0,61 Mio. t mit 5,1 % Zink, 1,8 % Blei, 120 g/t Silber und 0,3 g/t Gold sowie eine vermutete Mineralressource von 1,3 Mio. t mit 4,8 % Zink, 1,1 % Blei, 75 g/t Silber und 0,3 g/t Gold).

im Erkundungsgebiet Patricia verfügt. Die Mineralressource ist weiterhin offen. Das Unternehmen ist bestrebt, diese Projekte zu veräußern, um sich auf Kada zu konzentrieren.

Für das benachbarte Kupferprojekt Loreto in Chile hat Golden Rim eine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Teck Chile unterzeichnet, wonach Teck Chile eine Beteiligung von bis zu 75 % an dem Projekt erwerben kann.

ASX:GMR

Marktkapitalisierung: 19,5 Millionen AUD

Ausgegebene Aktien: 591,6 Millionen

T + 61 3 8677 0829 | E info@goldenrim.com.au | goldenrim.com.au

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind den folgenden Bekanntmachungen entnommen: Golden Rim identifies new gold targets at Kada vom 11. Mai 2023; Maiden Drilling at Sounkou prospect hits 17m @ 1.3g/t vom 24. April 2023; Kada drilling delivers 56m @ 1.7g/t gold at Massan, 9m @ 2.8g/t gold at Bereko vom 5. April 2023; Golden Rim intercepts 9m @ 3.3gt oxide gold at Kada vom 17. März 2023; GMR hits 57m @ 1.0g/t gold in Oxide at Kada vom 20. Februar 2023; GMR intercepts further oxide gold zones at Kadas Bereko prospect vom 6. Februar 2023; Golden Rim identifies extensive additional oxide gold target areas at Bereko vom 14. Juli 2022; Golden Rim Hits 43m at 1.2gt Gold Outside Kada Mineral Resource vom 21. Juni 2022; Golden Rim Commences Infill Auger Drilling at Bereko Gold Prospects vom 25. Mai 2022; Golden Rim hits shallow high-grade oxide gold at Bereko vom 19. Mai 2022; Golden Rims Drilling Outside Kada Mineral Resource Area Delivers More Oxide Gold vom 11. Mai 2022; Kada Maiden Mineral Resource 930Koz Gold vom 3. März 2022; Golden Rim Discovers More Oxide Gold in Exploration Drilling at Kada vom 1. März 2022; Golden Rim hits 171.5g/t gold in sampling at Kada with multiple new targets identified vom 22. Februar 2022; Golden Rim Discovers Exciting New Zone of Oxide Gold at Kada - 66m at 1.0g/t Gold vom 17. Februar 2022; Golden Rim Hits More Oxide Gold at Kada - 61m at 1.2ppm Gold from Surface vom 28. Januar 2022; Golden Rim Continues to Identify Additional Gold Mineralisation at Kada vom 20. Januar 2022; Kada Delivers Exceptional Shallow Oxide Gold Intersection - 96m at 3.3ppm Gold vom 20. Dezember 2021; Kada Delivers Widest Oxide Gold Intersection to Date - 62m at 1.3ppm Gold vom 14. Dezember 2021; Golden Rim Delivers More Broad Zones of Oxide Gold at Kada vom 19. August 2021; Golden Rim Intersects 32m at 1.4ppm Gold in Oxide at Kada vom 5. August 2021; Golden Rim Expands Kada Bedrock Gold Corridor to 15km vom 30. Juli 2021; Golden Rim's Oxide Gold Blanket at Kada Expands to 700m Width vom 26. Juli 2021; Golden Rim Hits 46m at 1.3ppm Gold at Kada vom 19. Juli 2021; Golden Rim Continues to Outline Broad Oxide Gold Area at Kada vom 13. Juli 2021; Golden Rim Confirms Broad Zones of Oxide Gold in Resource Drillout at Kada vom 29. Juni 2021; Major Bedrock Gold Corridor Extends to 4.7km at Kada vom 20. Mai 2021; Major 3.5km Bedrock Gold Corridor Confirmed at Kada vom 19. April 2021. Diese Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.goldenrim.com.au) verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in diesen Meldungen enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Mineralressourcenschätzung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Brendan Hogan, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. Herr Hogan ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Hogan erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein und stellen die Absichten, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen von Golden Rim dar, unter anderem in Bezug auf zukünftige Explorationsaktivitäten. Die Projektionen, Schätzungen und Überzeugungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Golden Rim liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Leistung von Golden Rim in zukünftigen Perioden wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Schätzungen oder Projektionen abweicht. Nichts in diesem Dokument ist ein Versprechen oder eine Zusicherung in Bezug auf die Zukunft. Aussagen oder Annahmen in diesem Dokument, die sich auf die Zukunft beziehen, können sich als unrichtig erweisen und die Unterschiede können wesentlich sein. Golden Rim gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit solcher Aussagen oder Annahmen ab.

Tabelle 1: Standort der Schürfgräben bei Massan

Graben-Nr. Von Bis Azimut Laenge (m) Status

E N E N

MSTR01 456285 1224220 456413 1224220 90 128 Results this release

MSTR02 456477 1224150 456607 1224150 90 130 Results previously reported

MSTR03 456500 1224075 456640 1224075 90 140 Results previously reported

MSTR04 456512 1223980 456632 1223980 90 120 Results previously reported

MSTR05 456285 1224060 456357 1224060 90 72 Results this release

MSTR07 456405 1224100 456405 1224192 180 92 Results previously reported

MSTR08 456680 1223965 456680 1224081 180 116 Results previously reported

MSTR09 456365 1224020 456365 1224102 180 82 Results this release

Anmerkungen:-

- Koordinatenprojektion UTM, WGS 84 Zone 29 Nord.

Tabelle 2: Bedeutende Abschnitte aus den Schürfgräben bei Massan

Loch-Nr. von (m) bis (m) Bedeutende Goldabschnitte

(5 m x g/t oder Abschnitt mit >1g/t Gold)

MSTR01 0 128 (ganzer Graben) 128 m mit 3,1 g/t Gold

einschl. 10 m mit 10,7 g/t Gold ab 74 m

MSTR05 0 72 (ganzer Graben) 72 m mit 1,0 g/t Gold

MSTR09 0 82 (ganzer Graben) 82 m mit 1,1 g/t Gold

einschl. 14 m mit 2,7 g/t Gold ab 34 m

Anmerkungen:

- Der Cutoff-Gehalt der Abschnitte beträgt 0,3 g/t Gold.

- Die Abschnitte werden mit einem Maximum von 3 m kontinuierlicher interner Verwässerung gemeldet.

- Die Probenvorbereitung und -analyse erfolgte in der Einrichtung von SGS Laboratory in Ouagadougou (Burkina Faso).

- Die Analyse erfolgte mittels einer 50g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (FAA515).

- Alle Proben mit einem Wert von über 10.000ppb werden anhand gravimetrischer Analyse (FAA505) untersucht.

- EOH bedeutet Ende der Bohrung.

Link zur englischen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02665349-3A618227?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70528

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70528&tr=1

