IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Montreal, Québec, 11. Mai 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) gibt die Ergebnisse seiner Jahreshaupt-versammlung (die "Versammlung") bekannt, die am 11. Mai 2023 stattfand. Bei der Versammlung wurde mit über insgesamt 53.200.216 Stammaktien abgestimmt, was etwa 63,7 % der gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Stichtag der Versammlung entspricht. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse für die auf der Versammlung abgestimmten Punkte lautet wie folgt:

1. Wahl der Direktoren

Alle Direktoren, die im Management Information Circular (MIC") von Osisko Development vom 31. März 2023 als Kandidaten aufgeführt sind, wurden für das folgende Jahr bzw. bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger in das Board of Directors des Unternehmens gewählt, wobei die folgenden Ergebnisse erzielt wurden:

Entschließung Nr. 1 Stimmen dafür % Stimmen dafür Abstimmung % Gegenstimmen

Name des Nominierten Dagegen

Sean Roosen 49,239,974 99.78% 109,433 0.22%

Charles E. Page 49,223,227 99.74% 126,180 0.26%

Marina Katusa 49,245,554 99.79% 103,853 0.21%

Michèle McCarthy 49,163,476 99.62% 185,931 0.38%

Duncan Middlemiss 49,256,451 99.81% 92,956 0.19%

Éric Tremblay 49,249,725 99.80% 99,682 0.20%

David Danziger 49,255,980 99.81% 93,427 0.19%

2. Ernennung und Vergütung des Rechnungsprüfers

PricewaterhouseCoopers LLP wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens wiederbestellt, und die Direktoren wurden ermächtigt, die Vergütung des Wirtschaftsprüfers für das folgende Jahr festzulegen, mit folgenden Ergebnissen:

Auflösung #2 Stimmen dafür % Stimmen dafür % Stimmenthaltung

Name des Wirtschaftsprüfers Stimmenthaltung

PricewaterhouseCoopers LLP 53,020,643 99.93% 36,487 0.07%

3. Genehmigung des geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplans

Der ordentliche Beschluss zur Genehmigung des geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplans des Unternehmens, wie im MIC vom 31. März 2023 dargelegt, wurde mit folgendem Ergebnis angenommen:

Entschließung Nr. 3 Stimmen dafür % Stimmen dafür Gegenstimmen % Gegenstimmen

Aktienoptionsplan 47,691,581 96.64% 1,657,826 3.36%

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70517

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70517&tr=1

