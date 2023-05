Wir bei iShares glauben, dass es ein Grundprinzip freier und offener Kapitalmärkte ist, Anlegern Wahlfreiheit zu geben. Unser dritter iShares Jahresbericht zur Anlegerentwicklung untersucht, wie börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und Index-Investments die Wahlmöglichkeiten von Millionen von Menschen bei der Geldanlage verbessern und Anleger dabei unterstützen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.





Das Jahr 2022 wird vielleicht als eines der schlimmsten Börsenjahre der letzten Jahrzehnte in die Geschichte eingehen: Aktien und Anleihen mussten angesichts hoher Inflation, steigender Zinsen, Energieschocks und geopolitischer Konflikte zweistellige Kursverluste hinnehmen. Die Turbulenzen des vergangenen Jahres eröffnen jedoch auch Chancen für das kommende Jahr. Es gilt, den Aufbau von Portfolios zu überdenken, das größere Ertragspotenzial von Anleihen einzubeziehen, in Aktiensektoren oder -themen umzuschichten, die auch bei hoher Inflation eine gute Performance erzielen können, und bei internationalen Anlagen einen differenzierteren Ansatz zu verfolgen.





Um ihr Portfolio neu aufzustellen, müssen Anleger eine Vielzahl von Entscheidungen treffen – von der allgemeinen Asset-Allokation über die thematische oder sektorale Ausrichtung bis hin zur Produktauswahl und der Häufigkeit der Neugewichtungen. Das iShares Angebot umfasst über 2.500 ETFs und Indexfonds, und damit mehr als das jedes anderen Unternehmens. Damit eröffnet iShares Anlegern mehr Wahlfreiheit und Zugang zu mehr Märkten und Teilmärkten als je zuvor (1).





Dabei suchen wir stets ein Gleichgewicht zwischen Auswahl und Einfachheit. Als Global Head of iShares and Index Investments schätze ich heute vor allem Instrumente, die mir helfen, Dinge weniger komplex zu gestalten. Dieses Ziel kommt mir jeden Morgen in den Kopf, wenn ich mit meiner Starbucks-App, die mehr als 170.000 Wege bietet, sein Getränk individuell zu gestalten, immer wieder den gleichen schwarzen Kaffee bestelle (2). Ich mag die Auswahl, bevorzuge aber Einfachheit. Dieses Gefühl teilen viele unserer Kunden, deren Depot in der Regel Zehntausende von Dollar umfasst (3). Die Zahl der Menschen, die es schätzen, dass iShares ETFs Auswahl und Einfachheit vereinen, wuchs im Jahr 2022 um Millionen. Heute nutzen fast 35 Millionen Anleger iShares ETFs, also immer mehr der 120 Millionen Menschen, die weltweit auf unser Angebot für Indexanlagen zugreifen (4).

Millionen von Menschen entscheiden sich für iShares, um einen effizienten Zugang zu den Märkten zu erhalten. Und auch unsere Wealth- und institutionellen Kunden arbeiten mit uns zusammen, um die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung ihrer Portfolios zu erweitern. Innovative ETF- und Indextechnologie hat Anlegern aller Art auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Sie hat das Anlegen weniger komplex gemacht: Menschen müssen heute nur noch einen qualitativ hochwertigen, diversifizierten Index auswählen, anstatt sich zwischen Tausenden Einzeltiteln zu entscheiden. Außerdem hat sie Anlegern schwer zugängliche Märkte erschlossen.





Den Menschen die Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo und wie sie unkompliziert und erschwinglich investieren wollen, kommt sehr gut an.





Im Report finden Sie Beispiele für unser Engagement, das darauf zielt, die Anlegerentwicklung voranzubringen. Zentral ist für uns dabei, das Investieren zugänglicher und erschwinglicher zu machen und auch in den kommenden Jahren erstklassige Performance und Innovation sicherzustellen.

