Fresenius: Ist der Turnaround geschafft?

Fresenius SE öffnete am 9. Mai die Bücher zum ersten Quartal 2023. Dabei konnte das Unternehmen positiv überraschen. Geschätzt wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 Euro, gemeldet wurden 0,69 Euro. Die besseren Zahlen und die hohen Erwartungen an einen Strukturwandel, angestoßen durch den neuen CEO Michael Sen, führten am Tag der Veröffentlichung zu einem Kursgewinn von knapp 14 Prozent. Der Umbau wird Thema Nummer eins auf der Hauptversammlung von Fresenius diese Woche Mittwoch sein. Sen will das Unternehmen mit einer neuen Aufstellung effizienter und profitabler machen. Dabei will er im Kern in die Arzneitochter Kabi und den Krankenhausbetreiber Helios eingreifen. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) soll dekonsolidiert werden und in der Bilanz nicht mehr auftauchen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs eine lange Durststrecke hinter sich. Ab Mitte Juni 2017 wurde ein Long-Investor nicht mehr glücklich. Der Kurs entwickelte sich vom All Time High bei 79,38 Euro bis zum partiellen Tief bei 19,69 Euro am 14. Oktober 2022. In der Spitze entspricht dies einem Verlust von 75 Prozent. Mittlerweile hat sich kurstechnisch die Lage wiederum etwas entspannt und es wurde gemessen vom partiellen Tief wieder ein Kursgewinn von rund 40 Prozent erzielt. Im Zuge der aktuellen Aufwärtssequenz wurden zwei wichtige Chartmarken bei 23,33 Euro und 26,14 Euro überwunden. Der Widerstand um den Bereich bei 29,54 Euro wurde am 10. Mai zwar getestet, konnte aber nicht durchbrochen werden. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelingen, würde sich das übergeordnete Chartbild signifikant verbessern. Fortgesetzte Kurssteigerungen in Richtung 33,64 Euro würden im Erfolgsfall wahrscheinlich. Bis in das Geschäftsjahr 2024/25 ist eine Gewinnsteigerung von 46 Prozent geplant, was das erwartete KGV auf aktuell 8,03 senkt.