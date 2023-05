Vonovia: Chance von 43,54 Prozent p.a.!

Die für Vonovia komfortable Konstellation aus einer langen Immobilienmanie und anhaltend niedrigen Zinsen hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst. Jahrelang steigerte das Unternehmen seinen Wert über schuldenfinanzierte Zukäufe und konnte dank steigender Immobilienpreise den eigenen Bilanzwert heben. Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Fallen die Immobilienpreise, ist Vonovia gezwungen, das Portfolio abzuwerten. Die Marktteilnehmer haben darauf mit einem beispiellosen Abverkauf der Aktie reagiert. Vom All Time High im August 2021 bei 57,10 Euro verlor die Aktie in der Spitze rund 73 Prozent an Wert. Aktuell hat sich der Kurs vom partiellen Tief bei 15,27 Euro am 28. März 2023 wieder auf über 18,50 Euro gesteigert.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Es folgte eine „V“-förmige Erholung bis zum Kernwiderstand bei 19,07 Euro. Bis dato konnte dieser Kernwiderstand nicht nachhaltig überwunden werden. Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang des Jahres 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop rund um den Wert 28,00 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Sollte sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer die nächsten Wochen stabilisieren und der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden, ist ein Rückgang der hohen Volatilität möglich.