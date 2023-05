Warner Music Group kündigt Dividende an

Der amerikanische Musikkonzern Warner Music Group Corp. (ISIN: US9345502036, NYSE: WMG) wird seinen Aktionären am 1. Juni 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,16 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 23. Mai 2023.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 25,29 US-Dollar (Stand: 12. Mai 2023) 2,53 Prozent. Im September 2020 wurde erstmals eine vierteljährliche Dividende ausbezahlt (0,12 US-Dollar). Mitte August 2022 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar) um 6,7 Prozent erhöht.

Die Warner Music Group mit Sitz in New York zählt neben Universal Music Group und Sony Music zu den größten Musikkonzernen weltweit. Der Börsengang erfolgte im Juni 2020. Der IPO-Preis war bei 25 US-Dollar. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 1,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,38 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Mai 2023 berichtet wurde. Der Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 116 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 111 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 27,78 Prozent im Minus (Stand: 12. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 13,05 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de