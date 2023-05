EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Arriva Dänemark und Serbien von der Arriva Gruppe erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares hat die Übernahme von Arriva Dänemark und Serbien von der Arriva Gruppe erfolgreich abgeschlossen



Mutares hat die Übernahme von Arriva Dänemark und Serbien von der Arriva Gruppe erfolgreich abgeschlossen Umsatz von ca. EUR 350 Mio. mit großem Hauptmarkt in Dänemark

Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Betreiber auf dem Markt für öffentliche Verkehrsmittel München, 16. Mai 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des dänischen und serbischen Geschäftsbetriebs von der zur Deutschen Bahn AG gehörenden Arriva Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion des polnischen Busgeschäfts wird im Laufe der nächsten Wochen abgeschlossen werden. Insgesamt erwirtschaftet das Unternehmen mit rund 2.500 Mitarbeitern in den beiden Ländern Dänemark und Serbien einen Umsatz von rund EUR 350 Mio. Beide Unternehmen bieten städtische, regionale und kommerzielle Busdienste an. Darüber hinaus bietet das dänische Unternehmen auch Schienen- und Wasserverkehrsdienste sowie Carsharing-Dienste im Rahmen des Franchise SHARE NOW in Kopenhagen an und betreibt ein Berufsbildungszentrum. Neben der Steigerung der betrieblichen Effizienz durch ein eigenes Team von Fachleuten plant Mutares auch, seine starke Expertise bei der Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen zu nutzen und so die führende Position von Arriva auf den jeweiligen Märkten zu stärken. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neu­positionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Kontakt Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

