PALANTIR Tech - Das wird interessant

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 10,145 $ (NYSE)

Das Geschäftsmodell von Palantir Technologies konzentriert sich auf die Bereitstellung von Datenanalyse-Software und -Dienstleistungen für Regierungsbehörden und Unternehmen. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Datenaufbereitung, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen spezialisiert.

Palantir bietet eine Reihe von Plattformen und Tools an, die es seinen Kunden ermöglichen, große Datenmengen zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Palantir Gotham und Palantir Foundry. Palantir Gotham ist auf den Einsatz in der nationalen Sicherheit, Strafverfolgung und Geheimdienstarbeit ausgerichtet. Palantir Foundry ist für Unternehmen konzipiert, um komplexe Datenintegrationsprozesse zu bewältigen und Datenanalysen durchzuführen.

Charttechnischer Status quo: Die zentrale Unterstützung bei 6,50 USD konnte verteidigt werden. Der Aktienkurs steht mit dem dynamischen Anstieg in dieser Woche an einem charttechnisch neuralgischen Punkt. Bei 10,25 USD verläuft die dominante Abwärtstrendlinie und auf dem Preisniveau liegt das vorhergehende zyklische Zwischenhoch. Tatsächlich prallte der Kurs an der 10,25er Marke im Wochenverlauf nach unten ab. Rasch gelingt aber eine erneute Attacke auf die Marke. Es herrscht Druck im Kessel, die Aktie hat die Chance auf eine mittelfristige Ausbruchbewegung nach oben. Dafür muss die Barriere bei 10,25 USD aus dem Weg geräumt werden können: Steigt Palantir Technologies auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 10,40 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit mittelfristigen Projektionszielen bei 11,50 und 14,85 USD. Anbei mittelfristige Prognoseskizze mit dickem schwarzen Prognosepfeil.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)