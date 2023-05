EQS-News: EcoGraf erhält Zuschuss der australischen Regierung für Produktqualifizierungsanlage

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf erhält Zuschuss der australischen Regierung für Produktqualifizierungsanlage



18.05.2023 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EcoGraf erhält Zuschuss der australischen Regierung für Produktqualifizierungsanlage EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass die australische Bundesministerin für Ressourcen und Nordaustralien, Madeleine King, heute bekannt gegeben hat1, dass EcoGraf Limited zu den erfolgreichen Bewerbern gehört, die für eine Finanzierung im Rahmen des 48,9 Mio. AUD umfassenden Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung ausgewählt wurden. Die Ministerin erklärte, dass die Projekte die Entwicklung des australischen Sektors für kritische Mineralien beschleunigen und Australien und seinen Exportpartnern dabei helfen werden, die Emissionen zu senken und die Netto-Null-Verpflichtungen bis 2050 zu erfüllen: „Die erfolgreichen Projekte werden Arbeitsplätze und Chancen in ganz Australien schaffen und Australien dabei helfen, seine Ambitionen zu verwirklichen, eine Supermacht für saubere Energie zu werden. Zu den 13 Projekten, die im Rahmen des Critical Minerals Development Program gefördert werden, gehören Pläne zur Produktion von wichtigen Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und zur Unterstützung von Lieferketten für die fortschrittliche Fertigung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizin, Energie und Verteidigung. Die Zuschüsse unterstützen die neue australische Strategie für kritische Mineralien. Die Strategie soll in Kürze veröffentlicht werden und darin wird dargelegt werden, wie Australien die beträchtliche Chance nutzen kann, seinen Sektor für die Verarbeitung kritischer Mineralien auszubauen. Australien verfügt über ein bemerkenswertes Potenzial, um die steigende weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralien zu befriedigen, die für saubere Energietechnologien wie Elektrofahrzeuge und Batterien benötigt werden, da sich die Welt auf dem Weg zur Dekarbonisierung befindet“. Im Rahmen des Programms schließen erfolgreiche Antragsteller mit dem Ministerium für Industrie, Wissenschaft und Ressourcen ein Commonwealth Standard Grant Agreement ab, über das die Regierung des Commonwealth Zuschüsse für bis zu 50 % der förderfähigen Projektausgaben bereitstellt. EcoGraf war mit seinem Antrag auf Zuschussfinanzierung in Höhe von 2,9 Mio. AUD für eine Produktqualifizierungsanlage für Batterieanodenmaterial erfolgreich, deren Kosten auf 5,8 Mio. AUD geschätzt werden und welche die Produkttestaktivitäten des Unternehmens und die Abnahmegespräche mit potenziellen Kunden für Anoden, Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa, Nordamerika und Asien unterstützen wird. Die neue Produktqualifizierungsanlage, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen wird, ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung von Abnahmevereinbarungen für die Entwicklung der vom Unternehmen geplanten Reinigungsanlagen im kommerziellen Maßstab in den wichtigsten globalen Batteriemärkten. Als vertikal integriertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien werden die geplanten kommerziellen Reinigungsanlagen von EcoGraf hochreine Graphitrohstoffe von seinem langfristigen Epanko-Graphitprojekt in Tansania beziehen, wo das Unternehmen vor kurzem ein Entwicklungsrahmenabkommen unterzeichnet hat (siehe Meldung EcoGraf unterschreibt Rahmenvertrag mit tansanischer Regierung vom 18. April 2023). Potenzielle Kunden haben starkes Interesse an den Plänen des Unternehmens gezeigt, eine neue Quelle für umweltfreundliches Batterieanodenmaterial bereitzustellen, und EcoGraf ist erfreut, dass die Commonwealth-Regierung beschlossen hat, seine Initiative für eine Produktqualifizierungsanlage zu unterstützen, die durch den Antrag des Unternehmens auf ein australisches Patent für sein EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahren gestützt wird. Der Schutz von EcoGrafs Investitionen in unternehmenseigene Verfahren, Innovationen und neue Technologien stellt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar, und die Entwicklung australischer Technologien, die durch Patente unterstützt werden, steht in engem Zusammenhang mit den Kernprinzipien der Critical Minerals Strategy der australischen Regierung. 1Die Pressemitteilung der Ministerin ist nachzulesen auf https://www.minister.industry.gov.au/ministers/king/media-releases. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. 