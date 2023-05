TAKE-TWO - Starke Prognose! Kommt GTA VI bereits nächstes Jahr auf den Markt?

Take-Two Interactive Softw.Inc - WKN: 914508 - ISIN: US8740541094 - Kurs: 125,020 $ (Nasdaq)

Es waren weniger die Zahlen denn die Prognose, die die Anleger bei Take-Two gestern wohl verzückten. Der Videospieleentwickler- und vermarkter verzeichnete im Schlussquartal des im März geendeten Geschäftsjahres 2022/23 einen Umsatz von 1,45 Mrd. USD, 56 % mehr als noch im Vorjahresquartal und auch mehr als von Analysten erwartet. Allerdings fiel auch ein großer Verlust von 7,03 USD je Aktie an. Beide Zahlen auf GAAP-Basis. Auf der Non-GAAP-Ebene verbuchte Take-Two einen Gewinn, der mit 0,59 USD je Aktie allerdings deutlich unter der Konsensschätzung von 0,68 USD je Aktie zurückblieb.

Doch das ist Vergangenheit und die Börse blickt in die Zukunft. Bereits in diesem Artikel beschrieb ich, dass die Analystenschätzungen sinken dürften, allerdings dennoch großes Wachstum für die kommenden Jahre beinhalten. Inzwischen ist der Konsens für das laufende Jahr auch von 6,03 USD Gewinn je Aktie auf 4,63 USD gesunken, die Ergebniserwartung für 2024/25 wurde aber von Analystenseite nur leicht revidiert. Und erfährt nun vom Management von Take-Two eine Bestätigung.

Große Ziele für das kommende Geschäftsjahr

Denn für das im April 2024 beginnende Geschäftsjahr erwartet CEO Stauss Zelnick Nettobuchungen von 8 Mrd. USD und über 1 Mrd. USD an bereinigtem operativem Cashflow. Im darauffolgenden Jahr möchte Zelnick die Kennzahlen noch weiter steigern. Der rosige Ausblick auf das übernächste Jahr war auch nötig, denn mit der Prognose von Nettobuchungen in einer Spanne zwischen 5,45 und 5,55 Mrd. USD für das laufende Jahr lag Zelnick deutlich unter der Markterwartung von 6,11 Mrd. USD. Auch ist es eher unüblich von Take-Two, Prognosen über mehrere Jahre abzugeben.

Nimmt man den Mittelwert von 5,5 Mrd. USD, würde Zelnicks Ziel von 8 Mrd. USD einem Sprung von 2023 auf 2024 von 45 % entsprechen. Dies dürfte Investoren wie Gamern zugleich gefallen. Denn es heißt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Blockbusterkandidat GTA VI im Fiskaljahr 2024/25 erscheinen wird. Frühestens ist ein Release also im April 2024 möglich, spätestens März 2025, sollte Zelnicks Prognose aufgehen.

Zelnick in einem Statement: "Wir haben an der umfangreichsten Titelpipeline in der Geschichte des Unternehmens gearbeitet. Und wir gehen davon aus, dass dies sinnvolle Früchte tragen wird, beginnend im Geschäftsjahr 24 mit einigen großartigen Titeln, aber mit einer wirklichen Beschleunigung in den Geschäftsjahren 25 und 26."

Schaut man auf die Kennzahlen, die für das laufende Geschäftsjahr wohl noch sinken werden, käme die Aktie auf KUVs von 3,4 und 2,7 und KGVs von 27 und 16, was nicht überzogen ist. Es ist sogar denkbar, dass der Gewinn je Aktie sich in Richtung 10 USD verbessern kann. Was aber immer noch bemerkenswert ist: GTA V verkauft sich auch Jahre nach dem Release noch sehr gut und bringt es auf rund 5 Mio. verkaufte Exemplare pro Quartal. Insgesamt gingen seit dem Release bereits über 180 Mio. Stück über die Ladentheke, da kann außer Minecraft kein Spiel mithalten. Selbst Tetris liegt hinter GTA V.

Widerstandszone naht

Sollte sich der nachbörsliche Kurssprung im regulären Handel bestätigen, dürfte die Take-Two-Aktie aus technischer Sicht die Widerstandszone zwischen 135,70 und 139,90 USD erreichen. Eine Rückeroberung dieser Zone würde das Bild insgesamt aufbessern, wenngleich um 150 USD und mit dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch noch weitere Hürden warten.

Fazit: Weniger mit der Prognose für das laufende Jahr, sondern mit dem Ausblick auf 2024/25 und danach hat Take-Two den Fundis wieder positive Impulse geliefert. Sollte Zelnick die Ziele erreichen, steht die Gamingaktie vor einer Neubewertung. Investoren wagen eine erste Position und legen beispielsweise bei Abschluss eines charttechnischen Bodens oder Bruch des Abwärtstrends nach.

Jahr 2022/23 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 5,35 6,16 7,76 Ergebnis je Aktie in USD 3,55 4,63 8,06 Gewinnwachstum 30,42 % 74,08 % KGV 35 27 16 KUV 3,9 3,4 2,7 PEG 0,9 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Take-Two-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Hier findest du alle Infos zum Handel über stock3.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)