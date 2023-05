EQS-DD: Allterco JSCo: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Allterco JSCo: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.05.2023 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sofia / München, 19. Mai 2023 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) (“Allterco”), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, teilt hiermit und innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist mit, dass die folgende Mitteilung gemäß Art. 19, Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates am Sitz von Allterco JSCo eingegangen ist: Mitteilung gemäß Art. 19, Abs. 1 der Verordnung (EU) № 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates von Herrn Wolfgang Kirsch in seiner Eigenschaft als Person mit Führungsaufgaben, und zwar als Chief Executive Officer der Allterco JSCo, über die von dieser Person und auf eigene Rechnung durchgeführten Transaktionen wie folgt: Kauf von insgesamt 4.100 Aktien der Allterco JSCo, (ISIN BG1100003166) am 16. Mai 2023 über XFRA (Frankfurter Wertpapierbörse) zum Durchschnittspreis von EUR 12,10 pro Aktie und zwar: Kauf von 600 Aktien zu EUR 12,10 pro Aktie,

Kauf von 1.500 Aktien zu EUR 12,10 je Aktie,

Kauf von 2.000 Aktien zu EUR 12,10 je Aktie. Die Transaktionen erfolgen nicht im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionsprogrammen.



