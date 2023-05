EQS-News: ENCAVIS AG schafft nachhaltige Transparenz und veröffentlicht erstmalig zwei Nachhaltigkeitsberichte

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

ENCAVIS AG schafft nachhaltige Transparenz und veröffentlicht erstmalig zwei Nachhaltigkeitsberichte



Hamburg, 22. Mai 2023 – Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat für das Berichtsjahr 2022 erstmalig zwei Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. Im „Sustainability Journey Report“ berichtet das Unternehmen detailliert über seine Nachhaltigkeitsstrategie, die auf die wesentlichen Themen des Encavis-Konzerns ausgerichtet ist. Im „ESG+ Performance Report“ stellt das Unternehmen insbesondere die Leistungskennzahlen (KPIs) aus den Bereichen Environment (E), Social (S), Governance (G) und Ökonomie (+) dar. Ambitioniert nachhaltig wachsen Das ökonomische Umfeld des Encavis-Konzerns ist auf nachhaltiges Wachstum mit einem positiven Einfluss auf die Reduktion von Treibhausgasen ausgelegt. Strategisch sind dabei insbesondere die Themen Wachstum, Erschließung neuer Geschäftsfelder, Operational Excellence und das Asset Management von Relevanz. Erhebliche Fortschritte hat das Unternehmen insbesondere bei den Themen Revamping und Repowering bestehender Solaranlagen sowie bei der Digitalisierung gemacht. Schutz der Artenvielfalt Gemäß des eigenen Geschäftsmodells trägt ENCAVIS zum Schutz von Natur und Umwelt bei. Im Jahr 2022 ist das Verständnis über den Einfluss auf das lokale Umfeld erheblich gewachsen. So wurde begonnen, den Schutz der Biodiversität in bestehende Solarprojekte zu integrieren. Ziel ist es, die lokale Artenvielfalt in jedem Fall intakt zu halten, idealerweise zu fördern. Dies wurde auch in der von ENCAVIS festgelegten Biodiversitätsstrategie manifestiert. Zusammen verändern wir die Welt Die Zufriedenheit und die Kompetenzen der Mitarbeitenden sind für ENCAVIS wesentlich. In diesen Bereichen konnte sich ENCAVIS 2022 vielfältiger aufstellen. Ein durchweg hoher Employee Net Promoter Score größer als acht von zehn zeigt, dass ENCAVIS ein attraktiver Arbeitgeber ist. Nur mit Verantwortung kommt nachhaltiger Erfolg Die Schwerpunkte im Bereich Governance lagen im vergangenen Jahr auf der Professionalisierung des Compliance-Management-Systems. Intern wurde der Fokus auf umfangreiche Compliance-Schulungen für alle Mitarbeitenden gelegt. „Seit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 haben wir viele der uns gesetzten Ziele erreicht und haben dabei viel gelernt. Vor allem ist uns eines klar geworden: Bei allen Anstrengungen geht immer noch mehr und es muss immer noch mehr gehen. Ausruhen ist keine Option. Unsere zukünftigen Ziele sind, wie in unserem Sustainability Journey Report dargelegt, weiterhin ambitioniert“, unterstützt Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, den kontinuierlichen Fokus auf die nachhaltige Entwicklung des Konzerns. Die Nachhaltigkeitsberichte der Encavis AG wurden auf Grundlage der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt, orientieren sich an den Berichterstattungsstandards des Greenhouse Gas Protocols (GHG) und den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (UN). Die Nachhaltigkeitsberichte 2022 sind auf der Website der Encavis AG zu finden: https://www.encavis.com/nachhaltigkeit/berichterstattung



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

