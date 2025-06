EQS-News: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems

EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems



20.06.2025 / 00:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems

Ausbau des Portfolios an grüner Wasserstofftechnologie durch Übernahme einer modularen Hochdruck-Elektrolyse-Lösung von Green Hydrogen Systems

Stärkung der F&E-Aktivitäten mit Fokus auf Effizienz, Skalierbarkeit und Kostenoptimierung von alkalischen Wasserelektrolyse-Systemen (AWE)

Übernahme entspricht der Strategie von thyssenkrupp nucera zur Festigung der Technologieführerschaft im Bereich Elektrolyse

Dortmund, 20. Juni 2025 – thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von Elektrolysetechnologien, hat eine Vereinbarung zur Übernahme wesentlicher Technologie-Assets der dänischen Green Hydrogen Systems (GHS) unterzeichnet, ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Hochdruck-Elektrolyse. Die Transaktion dient der konsequenten Umsetzung der Strategie von thyssenkrupp nucera, Innovationsprozesse zu beschleunigen und die Position im globalen Markt für grünen Wasserstoff weiter auszubauen. Die Akquisition umfasst geistiges Eigentum sowie ein Testzentrum mit einem funktionsfähigen Prototyp am Standort Skive, Dänemark. Die Kaufpreiszahlung erfolgt vollständig aus liquiden Mitteln; über die Höhe wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera, erklärt: „Mit dieser Akquisition bekräftigen wir unser Engagement für die grüne Energiewende und stärken gezielt unsere technologische Spitzenposition im Bereich Wasserstofftechnologien. Die von Green Hydrogen Systems entwickelte Hochdruck-Elektrolyse arbeitet hocheffizient bei bis zu 35 bar Betriebsdruck – ein entscheidender Vorteil für industrielle Anwendungen, in denen Wasserstoff meist in verdichteter Form benötigt wird. In vielen Fällen entfällt dadurch ein zusätzlicher Kompressionsschritt. Das Testzentrum eröffnet uns zudem die Möglichkeit, unsere eigenen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten deutlich schneller und praxisnäher voranzutreiben.“

GHS wurde 2007 in Kolding, Dänemark, gegründet und verfügt über umfassendes Know-how in der Entwicklung von Hochdruck-Elektrolysetechnologien. Durch die Wasserstofferzeugung unter erhöhtem Druck wird der Bedarf an nachgelagerter Verdichtung reduziert oder ganz vermieden – ein klarer Vorteil für Anwendungen wie Pipelineeinspeisung, Mobilitätsinfrastruktur und industrielle Syntheseprozesse, bei denen verdichteter Wasserstoff direkt benötigt wird. Die Technologie wurde durch umfangreiche Tests am Standort Skive validiert und wird die Weiterentwicklung der nächsten Generation von akalischen Wasserelektrolysen (AWE) bei thyssenkrupp nucera beschleunigen. Gleichzeitig unterstützt sie den Aufbau einer vielseitigen Technologieplattform, mit der Kunden passgenaue Anwendungen angeboten werden können.

Dr. Stefan Hahn, CFO von thyssenkrupp nucera, ergänzt: „Diese Transaktion passt ideal zu unserem langfristigen Fahrplan für die Technologieentwicklung und basiert auf einer soliden finanziellen Grundlage. Sie erlaubt uns eine Kosteneffiziente Technologieentwicklung und versetzt uns auch in die Lage, durch höhere Effizienz und Innovationskraft langfristigen Mehrwert zu schaffen.“

Vorbehaltlich der Zustimmung des gerichtlich bestellten Insolvenzverwalters nach Erlass eines Insolvenzbeschlusses für die Green Hydrogen Systems A/S, der Zustimmung bestimmter Gläubiger von Green Hydrogen Systems A/S sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird mit dem Vollzug der Transaktion im Spätsommer 2025 gerechnet.

Fotos

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fotos benötigen.

Medienanfragen:

Investorenanfragen:

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Planung, Beschaffung und Errichtung elektrochemischer Anlagen. Seine Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt. Die Chloralkali-Elektrolyseanlagen von thyssenkrupp nucera ermöglichen erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist Mitglied des SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.thyssenkrupp-nucera.com

20.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2157928 20.06.2025 CET/CEST