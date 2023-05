OTS: ALD AutoLeasing D GmbH / ALD Automotive meldet die erfolgreiche ...

ALD Automotive meldet die erfolgreiche Übernahme von LeasePlan und gibt Veränderungen in der lokalen Geschäftsführung bekannt (FOTO) Hamburg (ots) - ALD Automotive hat die 100%ige Übernahme von LeasePlan, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Flottenmanagement und Mobilität, von einem Konsortium unter der Führung von TDR Capital erfolgreich abgeschlossen. Diese Akquisition repräsentiert einen wesentlichen Schritt, mit dem sich die zusammengeführte Unternehmensgruppe mit einer Flotte von insgesamt 3,3 Millionen[1] Fahrzeugen weltweit als führender globaler Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität positioniert. Mit der Bündelung ihrer Kräfte werden ALD Automotive und LeasePlan eine Vorreiterrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität einnehmen und die digitale Transformation der Branche weiter vorantreiben. Das zusammengeführte Unternehmen wird von seiner Größe und seinen komplementären Fähigkeiten profitieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung sollen ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland zu einem Unternehmen verschmelzen. Für die strategische Entwicklung der zusammenzuführenden Unternehmen in Deutschland hat Tim Albertsen, Chief Executive Officer von ALD Automotive | LeasePlan, Karsten Rösel, bisher Geschäftsführer von ALD Automotive in Deutschland, zum Country Managing Director ernannt. Karsten Rösel wurde von ALD Automotive und LeasePlan ausgewählt und ist mit seiner Erfahrung hervorragend für die Umsetzung des anspruchsvollen Integrationsplans der zusammenzuführenden Unternehmen sowie für den Erfolg des in den kommenden Monaten und Jahren angestrebten strategischen Entwicklungswachstums geeignet. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen sollen Maxime Verneau, derzeitiger Geschäftsführer von ALD Automotive, und Dr. Stefan Koch, derzeitiger Geschäftsführer von LeasePlan, die Geschäftsführung komplettieren und weiter in ihren Funktionen tätig sein. Roland Meyer, Sprecher der Geschäftsführung der LeasePlan Deutschland GmbH, wird das Unternehmen in den nächsten Monaten verlassen. Wir danken ihm ausdrücklich für die Erfolge, die er während seiner Funktion für LeasePlan erzielt hat. Biografie Karsten Rösel ist seit nahezu 25 Jahren für die ALD Automotive Gruppe tätig. Von 1998 bis 2003 hat er als Geschäftsführer erfolgreich die Geschicke der ALD Tochtergesellschaft Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (CPM) verantwortet. Im Mai 2003 übernahm Karsten Rösel die Geschäftsführung der ALD Automotive Deutschland und hat die Gruppe zu dem führenden markenübergreifenden Mobilitätsanbieter im deutschen Markt entwickelt. Über uns: ALD Automotive | LeasePlan ALD Automotive | LeasePlan ist ein führender globaler Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität, welcher Full-Service-Leasing, flexible Abonnementservices, Flottenmanagement und Multimobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen anbietet. Durch seine direkte Präsenz in 44 Ländern nutzt ALD Automotive | LeasePlan seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation der Branche durch Innovation und technologiegestützte Dienstleistungen weiter zu gestalten. So ermöglicht das Unternehmen den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität in großem Maßstab. Mit 15.700 Mitarbeitern weltweit verwaltet ALD Automotive | LeasePlan 3,3 Millionen Fahrzeuge (Stand: Ende März 2023). Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Die Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von ALD Automotive. Erfahren Sie mehr unter http://www.aldautomotive.com [1] Ohne die zwecks Veräußerung gehaltenen Unternehmen Pressekontakt: Thies Jonas Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation und Marketing Tel.: +49 40 47104-1115 E-Mail: mailto:thies.jonas@aldautomotive.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40688/5515937 OTS: ALD AutoLeasing D GmbH