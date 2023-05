Tagesausblick für 24.05.: DAX schließt schwächer. Immoaktien gefragt

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 gaben heute zwischen 0,5 und 1,2 Prozent nach. Die anhaltenden Verhandlungen im Schuldenstreit drückten auf die Kauflaune. Morgen gibt es neue Daten zum ifo-Index. Möglicherweise geben sie den Märkten Impulse.

An den Anleihemärkten blieben die Renditen 2- und 10jähriger europäischer Staatspapiere stabil. Bei den vergleichbaren US-Papieren legten die Renditen hingegen weiter leicht zu. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieß im Tagesverlauf erneut an die Widerstandsmarke von 77,60 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level hat der Ölpreis aus technischer Sicht Luft bis 80,20 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Telekom schloss nach positiven Analystenkommentaren fester. Auf dem Einkaufszettel der Investoren standen zudem die beiden Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück. sowie Immobilienkonzerne wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia. Die Aktie von Rheinmetall hat hingegen bei EUR 256 eine wichtige Unterstützungsmarke nach unten durchbrochen.

Morgen melden unter anderem CropEnergies und CTS Eventim (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Lanxess, Puma, Teamviewer, Uniper, Vossloh und Zalando laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine