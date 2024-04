Tagesausblick für 25.04.: DAX® legt eine Pause ein. Zahlreiche Tech-Aktien legen Zahlen vor

Nach einem guten Handelsauftakt drehte der DAX® in die Verlustzone und schloss bei rund 18.070 Punkten. Der erneute Anstieg des ifo-Index konnte dem Index keinen nachhaltigen Auftrieb geben. Vielmehr drückten der schwache Start an der Wall Street und der Zinsanstieg an den Rentenmärkten.

An den Anleihemärkten diktieren die Bären weiter das Geschehen. Vor allem in Europa legten die Renditen mehrheitlich weiter zu. In den USA hat sich die Lage hingegen seit einigen Tagen eingependelt. Dies ist heute auch bei den Edelmetallen abzulesen. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage hat sich der Gold- und Silberpreis stabilisiert. Ein vergleichbares Bild zeigte heute der Ölpreis. So pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 88,00 und 88,50 USD.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Börse legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und konnte dabei die Konsensprognosen der Analysten leicht übertreffen. Die Aktie drehte im Tagesverlauf jedoch ins Minus. Nach einem schwierigen Jahr 2023 will der Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec wieder profitabel wachsen. Zudem ist mit Christian Wojczewski ein neuer Konzernchef gefunden. Die Biotech-Aktie gab dennoch zweistellig nach. Aixtron, Elmos Semiconductor und Infineon profitierten von den soliden Geschäftszahlen von Texas Instruments. Tesla startete mit einem Kurssprung nach den gestern veröffentlichten Zahlen.

Morgen werden unter anderem Aixtron, Alphabet, Atoss Software, BASF, Befesa, Deutsche Bank, Drägerwerk, HelloFresh, Intel, Kion, Microsoft, Nestlé, Redcare Pharmacy, Snap, STMicroelectronics, Symrise und Wacker Chemie Geschäftszahlen veröffentlichen. BASF, BP, Danone, Münchener Rück und Schaeffler laden zur Hauptversammlung. In Peking startet die Automobilmesse.

Der DAX® schob sich im frühen Handel über das Hoch von Mitte April und kratzte zeitweise an der nächsten Hürde bei 18.219 Punkten. In der zweiten Tageshälfte übernahmen die Bären und drückten den Index auf 18.070 Punkte. Die nächste Unterstützung findet der Leitindex bei 17.965 Punkte und im weiteren Verlauf bei 17.903 Punkte. Neue Kaufimpulse zeigen sich erst oberhalb von 18.219 Punkte.

