ADIDAS - Aktienkurs bricht den Aufwärtstrend

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 155,960 € (XETRA)

Sie waren dem Ziel schon so nahe gekommen, als die Bullen dem ersten Ausbruch über die Widerstandszone von 161,36 bis 165,00 EUR im April, mit einer positiven Reaktion auf die Quartalszahlen Anfang Mai einen weiteren Kurssprung folgen ließen, der diesmal deutlich über diese Hürden führte.

Doch mit dem damaligen Hoch bei 172,44 EUR folgte statt eines Anstiegs an das Kursziel bei rund 182,00 EUR eine weitere Korrekturphase, die in einem Abwärtstrendkanal zuletzt wieder unter die Widerstandszone und an die bis November zurückreichende Aufwärtstrendlinie führte.

Erholung ausgehend von 146,00 EUR möglich

Die Trendlinie wird heute klar gebrochen und die Aktie an die Unterseite des kurzfristigen Trendkanals gedrückt. Unter 153,96 - 155,00 EUR könnte sich die Korrektur jetzt sogar beschleunigen und den Wert bis 146,00 EUR fallen lassen. An dieser Stelle hätte die Adidas-Aktie wieder die Chance, den Aufwärtstrend der letzten Monate fortzusetzen. Bestätigt wäre dies aber erst bei einem Wiederanstieg über 161,38 EUR.

Unter 146,00 EUR müsste man sich allerdings auf eine Verkaufswelle bis 140,46 und 137,06 EUR einstellen. Damit wäre auch eine mehrwöchige Gegenbewegung bis 120,00 EUR wieder ein realistisches Risiko.

Charttechnisches Fazit: Wenn sich die Adidas-Aktie nicht schnell wieder über 162,20 EUR zurückkämpft, steht die Ausdehnung der Korrekturphase an. Diese hätte Kursziele bei 146,00 und 137,06 EUR.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)