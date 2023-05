CropEnergies erzielt Rekordergebnis und steigert die Dividende

Die Mannheimer CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1) hat im Geschäftsjahr 2022/23 das beste Ergebnis seit der Unternehmensgründung erwirtschaftet, wie am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Zahlen berichtet wurde. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2022/23 1,49 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,08 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis konnte mit 251,0 (Vorjahr: 127,0) Mio. Euro nahezu verdoppelt werden. Hieraus errechnet sich eine operative Marge von 16,9 (Vorjahr: 11,8) Prozent. Unter dem Strich stand ein Jahresüberschuss von 196,56 Mio. Euro (Vorjahr: 89,4 Mio. Euro).

CropEnergies erwartet für das 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2023/24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) einen deutlichen Rückgang von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis, wie am 17. April berichtet wurde. Die Hauptgründe für den erwarteten Ergebnisrückgang sind – verglichen mit dem außergewöhnlich hohen Preisniveau des Vorjahresquartals – normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol. CropEnergies erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 niedrigere Ethanolerlöse als im abgelaufenen Rekordjahr 2022/23 und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 1,27 bis 1,37 (Vorjahr: 1,49) Mrd. Euro. Das operative Ergebnis soll bei 95 bis 145 (Vorjahr: 251) Mio. Euro liegen. Dies entspricht einem EBITDA von 140 bis 190 (Vorjahr: 294) Mio. Euro.

CropEnergies will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,60 (Vorjahr: 0,45) Euro je Aktie vorschlagen. Damit wird die Ausschüttung um knapp 33 Prozent angehoben. Der Dividendenvorschlag wurde bereits Mitte März publiziert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 10,28 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,84 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 11. Juli 2023 in virtueller Form stattfinden. Im Jahr 2010 erhielten die Anteilsinhaber erstmals seit der Gründung im Jahr 2006 eine Dividende (0,05 Euro).

CropEnergies ist ein Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. „Crop” steht für „creative regeneration of power”. Aus Getreide und Zuckerrüben wird in Produktionsanlagen in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol aus Getreide und Zuckerrüben gewonnen. Hauptaktionär ist mit 69,17 Prozent die Südzucker AG. Es werden rund 480 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de