EQS-News: LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28



24.05.2023 / 15:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28

Aktionäre und neue Investoren mit breiter Unterstützung der Wachstumsstrategie GROWTH 25

Hamburg, 24. Mai 2023

Aktionäre und neue Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) schließt erfolgreich die Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab.

Die Bezugsfrist für das öffentliche Angebot der LAIQON AG zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit Bezugsrecht (einschließlich einer Mehrbezugsoption) endete am 17. Mai 2023. Seit dem 4. Mai 2023 konnten Aktionäre gemäß dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt die Wandelschuldverschreibung 2023/28 zu den angekündigten Konditionen über Ihre depotführende Bank erwerben.

Parallel dazu wurde die Wandelschuldverschreibung 2023/28 von weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.

Die Emission stieß bei den Aktionären sowie neuen Investoren der LAIQON AG in einem nach wir vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive Resonanz. Im Rahmen des öffentlichen Angebots machten viele Aktionäre auch von ihrer Mehrbezugsoption Gebrauch. Am heutigen Tag, dem 24. Mai 2023, lagen insgesamt rund 19.0 Mio. EUR Zeichnungen aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sowie Zusagen vor.

Aufgrund weiterer stattgefundener Gespräche mit Investoren im Rahmen der Privatplatzierung geht der Vorstand der LAIQON AG kurzfristig von einer Erreichung des Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibung 2023/28 in Höhe von 20 Mio. EUR aus.

Durch die eingeworbenen Mittel der Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird die Gesellschaft bankenunabhängig finanziert sein. Die Emission stärkt zudem nachhaltig die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Die Platzierung der Wandelschuldverschreibung zeigt, dass unsere Aktionäre und Investoren unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25 aktiv unterstützen und mitgehen. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes an dieser Stelle dafür ausdrücklich bei allen Zeichnern der Wandelschuldverschreibung 2023/28 bedanken.“

Die Aufnahme des Handels der Wandelschuldverschreibung 2023/28 (ISIN: DE000A351P38 / WKN: A351P3) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Handelssegment Quotation Board) und die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen in die Kundendepots soll heute, am 24. Mai 2023, erfolgen.

Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Frankfurt am Main, als Emissionsbank begleitetet. Zudem erfolgte im Rahmen der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH, München.

Die Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 löste einen Ausschlusszeitraum für die Ausübung der Wandlungsrechte aus und führte zu einer Anpassung des Wandlungspreises der von der LAIQON AG emittierten 5,5 % Wandelschuldverschreibung 2020/24 (ISIN: DE000A289BQ3). Der Ausschlusszeitraum endet mit dem heutigen Settlement der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28. Die Nachlauffrist zur Ausübung der Wandlungsrechte von einem Monat beginnt daher am Donnerstag, den 25. Mai 2023 und endet am Samstag, den 24. Juni 2023. Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung 2020/24 wurde von 4,9809 EUR auf 4,8534 EUR angepasst. Über die Anpassungen informierte die Gesellschaft u. a. per gesonderter Bekanntmachung im Bundesanzeiger per 24. Mai 2023 und auf der Webseite unter www.laiqon.ag in der Rubrik Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2020/24.

Disclaimer:

Diese Werbung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 28. April 2023 gebilligte und auf der Internetseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Kapitalmaßnahmen” veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das im Bundesanzeiger am 3. Mai 2023 veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der BaFin auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Kapitalmaßnahmen” abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der LAIQON AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere hat bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 17. Mai 2023, 24:00 Uhr ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden. Insbesondere ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien haben nicht stattgefunden und finden nicht statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der “Securities Act”) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand der Zahlenangaben: 31.03.2023).

Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und Nachhaltigkeitszielen im Fokus.

Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.

Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten plangemäß auf 8 bis 10 Mrd. EUR ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der LAIQON AG.

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com