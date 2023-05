UBS-Präsident - "Unglaublich hohe Messlatte" für CS-Mitarbeitende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS will bei der Auswahl von Mitarbeitenden der von ihr übernommenen Credit Suisse (CS) sehr wählerisch sein.

Bei der Übernahme von Beschäftigten der CS-Investmentbank werde eine "unglaublich hohe Messlatte" angelegt, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Mittwoch bei einer Finanzkonferenz des "Wall Street Journal" in London. Er wolle die UBS-Kultur nach der Not-Übernahme der in Schieflage geratenen Konkurrentin erhalten. Es sei klar, dass die Investmentbank der CS "außer Kontrolle" sei.

Die Transaktion werde in Kürze abgeschlossen sein, sagte Kelleher. Die UBS hat den Vollzug der CS-Übernahme bis Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt. Die Integration der beiden Institute könnte drei bis vier Jahre dauern.

