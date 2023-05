Trading-Chance J.P. Morgan: Dreifach-Topp vor der Vollendung

Werbung

Dass J.P. Morgan Chase Anfang des Monats die schwer angeschlagene First Republic Bank übernahm, sorgte zwar für Erleichterung und bei der J.P. Morgan-Aktie für einen kleinen Kurssprung. Aber seither geht nach oben nichts mehr … dafür kristallisiert sich eine Toppbildung heraus, die wiederum Teil eines größeren, mittelfristig relevanten Doppeltopps wäre. Eine Trading-Chance Short.

J.P. Morgan Chase hatte im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Diese Meldung sorgte Mitte April dafür, dass sich die zuvor mit der 200-Tage-Linie ringende Aktie mit einem großen Kurssprung nach oben absetzte. Aber an der Widerstandszone, die sich zwischen Januar und März im Bereich 143,37 zu 144,34 US-Dollar gebildet hatte, kam der Kurs nicht vorbei … auch nicht im Zuge der positiven Reaktion auf die First Republic-Übernahme. Was indes auch nicht wundern kann, denn:

Die Trader sind zu Recht vorsichtig

Im Rahmen der Quartalsbilanz unterstrich das Investmenthaus, dass man mit einem sich abschwächenden Wachstum rechne und sich auf entsprechende Szenarien vorbereitet … J.P. Morgan Chef Dimon ist keiner, der für die Verbreitung von Zweckoptimismus bekannt wäre. Das dürfte die Trader, durchaus zu Recht, eher vorsichtig stimmen, zumal das Risiko weiterer, schiefliegender Banken mit entsprechend bremsenden Auswirkungen auf die Branche noch keineswegs vom Tisch ist.

Daher ist nicht nur nachvollziehbar, dass die Aktie ähnlich wie der Dow Jones in Sachen 2023er-Performance nahe der Nulllinie angelangt ist. Es wäre auch möglich, dass diese auffällige Toppbildung der J.P. Morgan-Aktie recht zeitnah in einen echten Abwärtsimpuls übergehen könnte.

Sogar ein großes Doppeltopp wäre greifbar

Das Chartbild zeigt, dass durch die Kursabschläge der letzten Tage ein drittes, kleines Zwischenhoch unterhalb der Widerstandszone 143,37/144,34 US-Dollar entstanden ist. Dieses kleine Dreifach-Topp wäre dann klar vollendet, wenn die dadurch jetzt in den Fokus geratene Supportzone zwischen 129 und 132 US-Dollar, bestehend aus dem bisherigen Mai-Verlaufstief, der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie, durchbrochen wird. Aber das wiederum brächte dem bärischen Lager nur eine weitere Chance ein, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Dann käme das bisherige Jahres-Verlaufstief bei 123,11 US-Dollar als Teil einer zwischen 121,55 und 124,24 US-Dollar liegenden Supportzone ins Spiel. Und würde diese Zone unterboten, würde aus dem dann schon vollendeten Dreifach-Topp das zweite Hoch eines unterhalb dieser Zone dann vollendeten, großen Doppeltopps. Noch ist die Aktie nur auf dem Weg dorthin. Wenngleich das eine lukrative Chance ist, ist ein Trade auf eine noch nicht vollendete Toppbildung immer eine sehr spekulative Angelegenheit.

Noch ist ein Short-Trade hier etwas für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 169,146 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,83. Den Stop Loss würden wir gezielt recht eng bei 145,50 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0730 einem Kurs von ca. 2,19 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die J.P. Morgan-Aktie lautet UH1248.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 143,37 US-Dollar, 144,34 US-Dollar

Unterstützungen: 131,81 US-Dollar, 129,45 US-Dollar, 124,24 US-Dollar, 123,11 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf J.P. Morgan

Basiswert J.P. Morgan Chase WKN UH1248 ISIN DE000UH12484 Basispreis 169,146 US-Dollar K.O.-Schwelle 169,146 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,83 Stop Loss Zertifikat 2,19 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.