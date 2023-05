Wenn ich nur 3 Aktien kaufen dürfte | Börse Stuttgart | Aktien

► Wichtiger Hinweis: Das Video wurde am 18.03.2023 aufgenommen.



► Darum geht's im Video: Was wäre, wenn du nur 3 Aktien kaufen könntest? In seinem Vortrag auf der Invest 2023 stellt sich Lars Erichsen dieser Qual der Wahl. Er erklärt, warum es dabei auf die Zielsetzung ankommt und wählt drei Aktien um Kapital zu erhalten. Außerdem begibt sich Lars auf eine hypothetische Zeitreise: Welche drei Aktien würde er denn mit 31 Jahren kaufen? Die Antwort auf diese und weitere Zuschauerfragen erhältst du in diesem Video!



00:00 ► Intro & Disclaimer

01:46 ► Wie sich Ziele auf die Aktienwahl auswirken

07:10 ► Mit welchen drei Aktien kann ich mein Kapital erhalten?

08:45 ► Kapital erhalten: Investor AB

09:47 ► Kapital erhalten: Berkshire Hathaway

11:10 ► Kapital erhalten: Brookfield Asset Management

14:17 ► Wenn Lars wieder 31 wäre: Drei Aktien mit hohem Renditepotenzial

15:45 ► Hohe Rendite: Reliance Industries

17:16 ► Hohe Rendite: Scottish Mortgage Investment Trust

18:53 ► Hohe Rendite: Apple

23:02 ► Wie viele Werte machen Sinn im Depot?

24:03 ► Abschließende Worte zum Thema Zielsetzung

25:15 ► Prognosen für die kommenden Jahre

27:08 ► Frage: Brookfield-Aktie - Corporation oder Asset Management?

28:58 ► Frage: Anleihen für Privatanleger?

31:50 ► Frage: Meinung zu Bankaktien in der aktuellen Situation?

34:32 ► Frage: Unterbewertete Aktien und langfristige Geldanlage?

37:07 ► Frage: Anleihen bei europäischen Ländern?

39:04 ► Frage: Was tun mit russischen ADRs im Depot?

41:36 ► Frage: Welche Branchen ETF sind interessant?

45:05 ► Frage: Kommt 2023 die Rezession?

50:07 ► Frage: Wie ist Warren Buffet's "buy and hold" so erfolgreich?

52:03 ► Frage zu Tech-Aktien

55:18 ► Abschied und Outro



