BORUSSIA DORTMUND - Aktie jetzt noch schnell kaufen? Vorsicht!

Um 15:30 Uhr startet am morgigen Samstag der letzte Spieltag in der Bundesligasaison 2022/23. Borussia Dortmund tritt gegen den FSV Mainz an, wobei die Schwarz-Gelben im Kampf um die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber den Bayern ins Rennen gehen. Der ärgste Verfolger trifft auf den ersten FC Köln und kann den Titel nur noch dann gewinnen, wenn Borussia das Spiel morgen selbst vergeigt.

Angesichts dieser Aussichten und der Tatsache, dass es seit einer Dekade keinen anderen Meister als den FC Bayern München gegeben hat, ist das Kaufinteresse an der Dortmund-Aktie absolut nachvollziehbar. Bereits seit Tagen ist diese immer wieder unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate zu finden. Dieses Interesse spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider. Bis zur letzten Woche lag dieses im Durchschnitt bei ca. 160.000 Aktien am Tag. Am Dienstag wurde der diesjährige Spitzenwert bei über 1,7 Mio. Aktien erreicht, aber auch im Anschluss war das Handelsinteresse überdurchschnittlich groß.

Volumen stoppt Bewegung

Mit Blick auf den morgigen Spieltag, das lange Pfingstwochenende und das Ende der Saison kann ich mich für die Dortmund-Aktie zu diesen Kursen nicht mehr begeistern. Der Aufwärtstrend ist überdurchschnittlich weit gelaufen und die Aktie ist preislich gesehen so teuer wie seit zwei Jahren nicht mehr. Zudem trifft die Aktie im Bereich von 6 EUR auf einen potentiellen Widerstandsbereich. Die nächste große charttechnische Hürde ist knapp unterhalb von 7 EUR zu finden.

Im Zuge des aktuellen Aufwärtstrend ist es möglich, diese Ziele abzuarbeiten. Den möglichen Gewinnen ist jedoch das Risiko gegenüberzustellen und da wird es schwierig. Was wenn Dortmund den Pokal direkt auf der Ziellinie abgibt? Wie viele Käufer mögen jetzt noch bereitstehen, selbst wenn Dortmund den Pokal morgen nach Hause holt? Wie viele Emotionen dürften eine Rolle spielen, falls der Aktienkurs jetzt noch einmal kurzzeitig durchstartet und wie nachhaltig können solche Kursgewinne sein? Das sind eine Menge Fragezeichen, zu viele, um genau zu sein.

Fazit: Projizieren wir diese Risiken auf das Chartbild, wird schnell klar, dass es in der Dortmund-Aktie volatil zugehen kann. So schnell der Kurs zuletzt auf knapp 6 EUR angestiegen ist, könnte er auch wieder einbrechen. Unter diesen Bedingungen ergibt sich zumindest kurzfristig und direkt vor dem morgigen Spieltag in meinen Augen kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis mehr. Wer in der Aktie jetzt noch nicht dabei ist, sollte die Finger davon lassen, so zumindest meine Einschätzung. Nicht weil der Kurs nicht mehr weiter steigen kann, sondern weil das Risiko dazu nicht passt.

