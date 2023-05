IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals kündigt das Explorationsprogramm 2023 für Hook an

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals kündigt das Explorationsprogramm 2023 für Hook an

VANCOUVER, British Columbia, 26. Mai 2023 / IRW-Press / - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT) (OTC Pink: BRVVF) (FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen), ein führendes Batteriemetall-Explorationsunternehmen, freut sich, sein bevorstehendes Explorationsprogramm für das Konzessionsgebiet Hook's Harbour, ein äußerst aussichtsreiches Batteriemetall-Konzessionsgebiet in Neufundland, Kanada, bekannt zu geben.

Das Explorationsprogramm 2023 stellt einen wichtigen Meilenstein für Quantum Battery Metals Corp. dar, da es darauf abzielt, das beträchtliche Potenzial des Projekts Hook's Harbour zu erschließen, das das erste Kupferkonzessionsgebiet des Unternehmens ist. Dieses umfassende Programm wird modernste Explorationstechniken und branchenführendes Fachwissen einsetzen, um die Kupfervorkommen im Konzessionsgebiet weiter zu evaluieren.

Das Projekt Hook's Harbour umfasst etwa 650 Hektar und liegt strategisch günstig in der kanadischen Provinz Neufundland. Das Konzessionsgebiet ist aus der Luft gut erreichbar, was es zu einem attraktiven Ziel für effiziente Explorationsaktivitäten macht. Das Projekt liegt 180 Kilometer nordwestlich des internationalen Flughafens St. John's und verfügt über eine günstige geografische Lage, die den logistischen Betrieb erleichtert.

Die Hauptziele des Explorationsprogramms 2023 sind die Bewertung des geologischen Potenzials, die Abgrenzung von Zielgebieten und die Sammlung wertvoller Daten, um das Verständnis der Kupfermineralisierung bei Hook's Harbour zu verbessern. Das Programm wird eine Reihe umfassender Arbeitsphasen beinhalten, die Desktop-Studien, Erkundungen vor Ort, geophysikalische Untersuchungen, geologische Kartierungen und Entnahme von Stichproben umfassen können, wobei historische Daten verwendet werden, um Schwerpunktgebiete im Konzessionsgebiet zu bestimmen.

Quantum Battery Metals Corp. verpflichtet sich weiterhin, während des gesamten Explorationsprogramms die höchsten Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten. Das Unternehmen wird strenge Umweltüberwachungspraktiken einführen und mit den lokalen Interessengruppen zusammenarbeiten, um verantwortungsvolle und rücksichtsvolle Explorationsaktivitäten zu gewährleisten.

Wir sind begeistert, das Explorationsprogramm 2023 in unserem Konzessionsgebiet Hook's Harbour zu beginnen, sagte Marc Momeni, CEO von Quantum Battery Metals Corp. Mit seinem Potenzial stellt dieses Projekt eine bedeutende Chance für unser Unternehmen dar. Wir sind zuversichtlich, dass unser engagiertes Expertenteam zusammen mit dem Einsatz fortschrittlicher Explorationstechniken den inhärenten Wert des Konzessionsgebietes erschließen und zum langfristigen Wachstum von Quantum Battery Metals Corp. beitragen wird.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Explorationsprogramm werden eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Entscheidungsfindung von Quantum Battery Metals Corp. spielen, einschließlich der Identifizierung vorrangiger Ziele und potenzieller Entwicklungsmöglichkeiten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die gewonnenen Daten das Verständnis für das Projekt Hook's Harbour weiter verbessern und das Unternehmen in der Konkurrenzlandschaft der Kupferexploration günstig positionieren werden.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70717

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70717&tr=1

