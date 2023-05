Nvidia Aktie dank KI-Hype im Höhenflug – 400 Dollar-Marke in Schlagdistanz

Einen Tag nach dem Höhenflug bleibt die Nvidia Aktie gefragt. Mit rund 381 Dollar kostet ein Anteilsschein im Vergleich zum Vortag fast ein halbes Prozent mehr. Am Donnerstag waren die Aktien des Chipherstellers dank einer unerwartet starken Prognose um über 24 Prozent gestiegen. Die Euphorie rund um die Künstliche Intelligenz (KI) respektive ChatGPT hält damit weiter an und beflügelt einen ganzen Sektor.

Höchster Tagesgewinn eines börsennotierten Konzerns – Nvidia Aktie übertrifft Apple

Ein starker Ausblick des Unternehmens hat dem Chiphersteller Nvidia am Donnerstag den höchsten Tagesgewinn eines börsennotierten Konzerns beschert (210 Milliarden Dollar). Damit übertrifft der Konzern den bisherigen Apple-Rekord. Nvidia ist mit rund 940 Milliarden Dollar sechsmal so hoch an der Börse bewertet wie etwa SAP.

In den ersten drei Monaten des Jahres konnte der Umsatz Nvidias mit Technik für Rechenzentren auf 4,28 Milliarden Dollar zulegen (+14 Prozent).