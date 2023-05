Vujcic (EZB) hält Erreichen von Inflations-Ziel in zwei Jahren für fraglich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubrovnik (Reuters) - Kroatiens Notenbankchef Boris Vujcic hält es keineswegs für ausgemacht, ob die EZB in den nächsten zwei Jahren ihr Inflationsziel von zwei Prozent erreichen wird.

Der Inflationsschub halte immer noch an, besonders bei der sogenannten Kerninflation, bei der schwankungsreiche Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert bleiben, sowie bei Lebensmitteln, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag auf einer Konferenz in Dubrovnik. "Es ist fraglich, ob wir in den nächsten zwei Jahren bei zwei Prozent sein werden", sagte er. Kroatien gehört seit Jahresbeginn als 20. Land zur Euro-Zone.

Die Inflation im Euro-Raum hatte im April wieder leicht zugelegt. Damit hält der Druck auf die Währungshüter an, mit weiteren Zinsanhebungen gegenzusteuern. Die Teuerungsrate nahm auf 7,0 Prozent zu, nach 6,9 Prozent im März und 8,5 Prozent im Februar. Die Inflation ist damit immer noch mehr als dreimal so hoch wie das EZB-Ziel. Die Kerninflation ist zudem nur minimal auf 5,6 Prozent gesunken, nachdem sie im März mit 5,7 Prozent ein Allzeithoch erreicht hatte.

(Bericht von Balazs Koranyi; Bearbeitet von Frank Siebelt. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)