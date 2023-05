Cathie Wood: Optimistisches Kursziel für Tesla

Für Tesla läuft es derzeit nicht gut: Die Verkäufe in China sinken, der Wettbewerb nimmt zu, steigende Zinsen verteuern den Autokredit, die immer noch angespannte wirtschaftliche Lage lässt die Verbraucher zurückhaltend bleiben und die Gewinnmarge sank aufgrund von gewährten Rabatten. In dieser Situation greift Tesla-Chef Elon Musk zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Wie er auf der Hauptversammlung mitteilte, werde Tesla das erste Mal überhaupt Werbung schalten.

Letzte Woche hat das Handelsblatt zugespielte Daten zum autonomen Fahren bei Tesla ausgewertet – und das Ergebnis war erschreckend. Das System verwechselt parkende mit fahrenden Autos; beschleunigt in Fußgängerzonen und bremst plötzlich auf dem Highway. Es gab schon Tote und Verletzte. Das selbstfahrende Auto ist noch lange nicht serienreif.

Diese schlechten Nachrichten wirken sich auf den Aktienkur aus: Im Oktober 2021 erreichte die Tesla-Aktie ihr Rekordhoch in Höhe von 414,497 USD – und seitdem ging es bergab. Heute steht sie mit 53,4 Prozent im Minus bei 193,17 USD.

Cathie Wood bleibt optimistisch

Cathie Wood bleibt jedoch optimistisch: Sie sieht das Kursziel von Tesla im Jahr 2027 bei 2.000 USD. Selbst in einem Bärenmarkt sieht sie 1.400 USD als realistisch an, in einem Bullenmarkt sogar 2.500 USD. Die Marktkapitalisierung soll 2027 zwischen 4,4 Bio. USD und 7,9 Bio. USD liegen. Als wichtigem Umsatztreiber erkennt sie selbstfahrende Autos und Robotaxis. Sie sollen 2027 rund 67 Prozent des Unternehmenswertes ausmachen. Demnach kauft sie auch fleißig nach.

In ihrem aktiv gemanagten ARK-ETF macht Tesla mit über 10,6 Prozent den größten Teil, gefolgt von Zoom, die auf einen Anteil von 7,6 Prozent kommen.

Fazit

Cathie Wood ist zu optimistisch –unter den aktuellen Bedingungen ist es ausgeschlossen, dass die Marktkapitalisierung von Tesla innerhalb von 3,5 Jahren um mindestens 4 Bio. USD steigen soll.