EQS-News: Eckert & Ziegler veranstaltet erstes Radionuklid-Theranostik-Forum in Boston, MA

BOSTON, Massachusetts, den 30. Mai 2023 – Mit dem ersten Boston Radionuclide Theranostics Forum versammelt Eckert & Ziegler zahlreiche renommierte Experten in Boston und unterstreicht seine führende Position auf dem Gebiet der Radiopharmazie. Am 1. Juni 2023 bringt der Konzern potenzielle und bestehende Partner sowie wichtige Akteure der Branche zusammen. In einer intensiven Diskussion über die zentralen Themen des sich rasant entwickelnden Radiotheranostikmarktes, wird das Forum Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Lieferketten, Upscaling und Patientenzugang diskutieren. Ein weiterer Schwerpunkt werden die neuesten Theranostik-Konzepte sein. "Wir freuen uns, die erste Ausgabe des Radionuclide Theranostics Forum in Boston auszurichten und führende Experten auf dem Gebiet der Radiotheranostik zusammenzubringen. Die Veranstaltung wird die Dynamik der jüngsten Entwicklungen und Zulassungen nutzen, um den Diskurs über aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu fördern", erklärt Dr. Harald Hasselmann, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Segment Medical bei Eckert & Ziegler. "Wir haben mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Handhabung und Herstellung von Radiopharmaka und radioaktiven Medizinprodukten sowie der Entwicklung von technischen Lösungen und Prozessen. Das ermöglicht es uns, Konzepte umfassend zu bewerten, zu unterstützen und damit Partnerprojekte zu realisieren. Zweifellos werden während unseres Forums viele gemeinsame Ideen entwickelt werden. Wir sind überzeugt, dass diese in den kommenden Jahren eine bedeutende Grundlage für die Entwicklung der Präzisionsonkologie in Nordamerika und weltweit sein werden." Das Boston Radionuclide Theranostics Forum ist eine Initiative von Eckert & Ziegler. Es wird mit Unterstützung des German-American Business Council of Boston (GABC) organisiert. Die halbtägige Veranstaltung findet in den Bostoner Büros der internationalen Anwaltskanzlei Morrison & Foerster LLP statt. Mehr als ein Dutzend internationale Experten und Führungskräfte aus Klinik, Industrie, Forschung und darüber hinaus werden in Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden zu Wort kommen. Die Teilnahme ist ausschließlich auf Einladung möglich und die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

