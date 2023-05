EQS-News: Hauck & Aufhäuser startet Coverage von GFT mit Kaufempfehlung und Kursziel von 44€

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Research Update/Studie

Hauck & Aufhäuser startet Coverage von GFT mit Kaufempfehlung und Kursziel von 44€



30.05.2023 / 10:47 CET/CEST

Hauck & Aufhäuser startet Coverage von GFT mit Kaufempfehlung und Kursziel von 44€

Digitalisierungsdruck in Finanzbranche treibt Wachstum an Stuttgart, 30. Mai 2023 – Hauck & Aufhäuser Investmentbanking hat die Coverage der GFT Technologies SE aufgenommen. Die Analysten empfehlen die Aktie des Experten für digitale Transformation zum Kauf. Das Kursziel liegt bei 44,00 Euro. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 25. Mai 2023 bedeutet dies ein Kurspotenzial von knapp 60%. Die Einführungsstudie der Aktienanalystin Nicole Winkler mit dem Titel “IT heart surgery for banks” beschreibt die attraktiven Chancen, die sich für den IT-Spezialisten GFT ergeben. Für Wachstum sorgt insbesondere der hohe Digitalisierungsdruck in der Finanzbranche. „Unsere Kunden – nicht nur die im Bankensektor – sind mitten in einer Phase grundlegender digitaler Transformation, so Marika Lulay, CEO von GFT. „Wir sind im Markt bekannt als kompetenter Partner zur Gestaltung dieser Transformation, und dadurch sind wir perfekt positioniert für überdurchschnittliches Wachstum.“ Die neu aufgenommene Studie kann bei Hauck & Aufhäuser von institutionellen Investoren bezogen werden. Neben Hauck & Aufhäuser bewerten auch Berenberg, M.M. Warburg, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities und die Quirin Bank die GFT Technologies SE im Rahmen einer Coverage. Einen Überblick der Analystenbewertungen sowie weitere Informationen zur GFT-Aktie finden Sie unter: Share (gft.com) Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung. Ihre Kontakte

Presse

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com

Investoren

Andreas Herzog

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com Über GFT – Shaping the future of digital business. GFT ist ein Pionier in der digitalen Transformation. Das Unternehmen entwickelt nachhaltige Lösungen auf Basis neuer Technologien, darunter künstliche Intelligenz und Blockchain/DLT. Zum Leistungsangebot gehören die Modernisierung von Kernsystemen, die Migration zu offenen Cloud-Plattformen und die Einführung von energieeffizientem Code. Stärken von GFT sind fundiertes technisches Know-how, starke Partnerschaften und umfassende Branchenkenntnisse. Damit gestaltet das Unternehmen gezielt die digitale Transformation seiner Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie in der Fertigungsindustrie. Durch den intelligenten Einsatz von Technologie profitieren GFT Kunden von einem größeren Mehrwert und einer höheren Produktivität. Die Experten und Expertinnen von GFT entwickeln und implementieren skalierbare Software-Anwendungen. Dadurch machen sie den Zugang zu innovativen Geschäftsmodellen sicher und einfach. Mit Standorten in mehr als 15 Märkten weltweit garantiert GFT Nähe zu seinen Kunden. Das Unternehmen vereint außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 10.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen Karrieremöglichkeiten in den innovativsten Bereichen der Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de www.blog.gft.com/de www.linkedin.com/company/gft-group/ www.twitter.com/gft_de

30.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

