EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity – Akquisition von Elatec durch die SGT Fonds

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity – Akquisition von Elatec durch die SGT Fonds



30.05.2023 / 09:01 CET/CEST

+++ Pressemitteilung +++ SGT German Private Equity – Akquisition von Elatec durch die SGT Fonds Zweite Private Equity-Transaktion für die SGT Capital Fonds

Einwerbung zusätzlicher Assets under Management

Signifikant positive Auswirkungen auf die Ertragslage Frankfurt am Main, 30. Mai 2023 – Von SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE) verwaltete Private Equity Fonds akquirieren Elatec, einem führenden internationalen Entwickler und Anbieter von Lösungen für sicheres Zugangsmanagement, die funktionskritische Komponenten der Sicherheits-Infrastruktur ihrer Kunden verkörpern, in einem leveraged buyout von Summit Partners. Mit Hauptsitz in Deutschland, und mehr als 150 Mitarbeitern sowie über 1.200 Kunden weltweit, entwickelt die 1988 gegründete Elatec ultramoderne, kontaktlose Lesegeräte-Hardware und -Firmware (RFID/BLE/NFC) für die Benutzeridentifikation sowie eine Cloud-basierte integrierte IoT-Plattform mit SaaS-Geräteverwaltungslösungen, mobilem Berechtigungs- und physischem Zugangsmanagement. Die Produkte sind in 110 Ländern zertifiziert und ermöglichen eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 400 Mio. EUR. Die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Zustimmungen. Dieses Investment wird von der SGT Capital Pte. Ltd., einem lizenzierten Private Equity Asset Manager mit Sitz in Singapur, hundertprozentige Tochter der SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), verwaltet. Investoren sind verschiedene SGT Private Equity Fonds. Carsten Geyer, Co-Managing Partner von SGT Capital und Geschäftsführer von SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF): "Elatec ist gut positioniert, um weiteres Wachstum und Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, Smart Business, Smart Office und Smart City voranzutreiben. Die Elatec-Transaktion zeigt die besondere Fähigkeit von SGT Capital, marktführende Unternehmen und Management-Teams zu identifizieren und in sie zu investieren und ihren Wert durch kontinuierliche Innovationen und globale Wachstumsinitiativen zu steigern." Die Transaktion unterstreicht den Wert des transformierten Geschäftsmodells der SGT German Private Equity mit dem Ziel, nachhaltige, planbare Profitabilität aus der Private Equity Investment Advisory zu generieren, und somit weiter auf ihrem Wachstumspfad voranzuschreiten. Christoph Gerlinger, Geschäftsführer von SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF): „Die Private-Equity-Transaktion ist ein Meilenstein für unser neues Geschäftsmodell und unterstreicht unsere Fähigkeit selbst in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld attraktive Private-Equity-Deals zu finden und durchzuführen. Die durch die Transaktion und die erhöhten Assets under Management generierten Fees werden nachhaltige, signifikante positive Auswirkungen auf die Ertragslage der SGT German Private Equity haben.“

Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur. SGT Capital Pte. Ltd. ist der Private-Equity-Fondsmanager von mehreren von SGT Capital aufgesetzter Fonds, darunter des SGT Capital II Fonds. SGT Capital ist ein führender globales Private-Equity-Unternehmen, das in mittelständische, marktführende Unternehmen investiert und mit dem bestehenden Management zusammenarbeitet, um deren globales Wachstumsambitionen zu beschleunigen. SGT Capital Fund II, mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika (Fondslaufzeit zehn Jahre), investiert in marktführende Unternehmen in strukturell wachsenden Sektoren, die deutlich schneller wachsen als das globale BIP, und nutzt sein eigenes Fachwissen, um die Unternehmen weiter zu globalisieren, insbesondere in asiatische Märkte. SGT Capital versucht stets, die internationalen Fähigkeiten der erworbenen Unternehmen zu verbessern und ihre globalen Skaleneffekte zu steigern. Das SGT-Investment-Management-Team verfügt über langjährige Führungserfahrung bei namhaften Adressen – globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken. SGT Capital verwaltet derzeit von ihr aufgelegte Private Equity-Fonds und ein Joint Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister in einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Mio. USD und strebt ein Fundraising-Zielvolumen von 2 bis 3Mrd. USD über ihre verschiedenen Fonds hinweg an. Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity des Weiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups. Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

