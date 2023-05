IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Erfolgreiche Dermakosmetik: Innocan Pharma steigert Verkaufszahlen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Erfolgreiche Dermakosmetik: Innocan Pharma steigert Verkaufszahlen

Für den globalen CBD-Hautpflegemarkt wird eine hohe Wachstumsrate prognostiziert: Er wurde im Jahr 2022 auf 964,1 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen CAGR von 31,5 % wachsen¹. Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) ist mit dem erfolgreichen Derma-Pharma-Segment, das Produkte wie SHIR und Relief & GO enthält, bestens positioniert, um diesen Multi-Milliarden-Dollar-Markt zu erschließen.

Innocan erweitert IP-Portfolio.

Derzeit hält Innocan Pharma sieben Patentfamilien im Derma-Pharma-Segment, die Bereiche wie Schmerzlinderung, Vaginaltrockenheit und Dermatologie abdecken. Dazu zählen die SHIR CBD-Kosmetiklinie und das Relief & GO Spray (US-Patent erteilt) gegen Schmerzen.

SHIR ist eine Premium-Linie von Dermakosmetikprodukten, wie Masken oder Seren, die eine maßgeschneiderte Mischung aus hochkonzentrierten Inhaltsstoffen und CBD enthalten. Von einem unabhängigen Forschungslabor¹ durchgeführte Studien bestätigten beispielsweise, dass nach der Anwendung von SHIR Premium CBD Facial Serum die Falten auf der Gesichtshaut um 90 bis 95 % reduziert wurden. Das feuchtigkeitsspendende Testprodukt erzielte zudem eine statistisch signifikante Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut.

Darüber hinaus baut das kanadisch-israelische Unternehmen sein Markenportfolio konsequent aus. Sowohl im Bereich der CBD-Verabreichungsplattformen ("LPT" und "CLX"), als auch im bereits erwähnten, kommerziell sehr erfolgreichen Segment der CBD-Topicals ("SHIR" und "Relief & GO").

Erfolgreiches Joint Venture und Expansion

Dies untermalen Innocan Pharmas Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 stieg von rund 196.000 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf rund 2,6 Millionen US-Dollar. Dieser Erfolg ist vor allem auf die gestiegenen Umsätze der Innocan-Tochter BI Sky Global zurückzuführen.

Das Joint Venture von Innocan und Brandzon Co. LTD konzentriert sich auf die Entwicklung von Beauty-Microbrands für Plattformen wie Amazon und andere Einzelhandelsmarktplätze und überzeugt damit immer mehr Kunden. So wurde zum Beispiel der Kosmetikvertrieb in den USA über Amazon als "Best Seller" in der Kategorie und in den Top 100 der Schönheits- und Körperpflegeprodukte sowie als "Most Wished For" ausgezeichnet, und die Zahl der monatlichen Abonnements, die etwa 10 % der monatlichen Einnahmen ausmachen, ist deutlich gestiegen.

Zudem setzt die Dermakosmetik von Innocan Pharma ihre Expansion nach Litauen, Lettland und Estland fort. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen Anfang Mai den Abschluss einer umfassenden Vertriebsvereinbarung mit UAB Medexy für den osteuropäischen Markt bekannt. Das Unternehmen ist seit 17 Jahren auf dem litauischen Markt für Dermakosmetik sehr aktiv und gehört zu den wichtigsten Akteuren der Branche. Die erste Bestellung von UAB Medexy im Rahmen der Vertriebsvereinbarung umfasst mehr als 5000 Einheiten der Produkte SHIR und Relief & GO.

Quellen:

¹ https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cbd-skin-care-market

² https://inovapotek.com/

