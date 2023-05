LBBW Kapitalmärkte Daily: Alle Augen auf den US-Kongress

Biden und McCarthy appellieren

US-Konsumenten überraschen

China-Schub verpufft

Heimische Inflationszahlen im Fokus

In der Nacht zum Sonntag gaben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy zeitgleich bekannt, dass sie einen Durchbruch in den wochenlangen zähen Verhandlungen zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze erzielt hätten. An den Aktienmärkten wurde dies zunächst gefeiert. Völlig in trockenen Tüchern ist der Deal damit jedoch noch nicht. Hierzu bedarf es erst noch eines positiven Votums durch den Kongress, welcher vermutlich schon heute über die Vereinbarung abstimmen könnte. Die Krux dabei: Das Ausmaß der vereinbarten Ausgabenkürzungen bzw. die Themenfelder für die dies zutrifft, sind für so manchen demokratischen Abgeordneten eine mehr als bittere Pille. Gleichzeitig gehen die Vereinbarungen den republikanischen Hardlinern nicht weit genug. Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy appellierten daher an ihre jeweiligen Parteigenossen, den Deal ohne Umschweife zu besiegeln. Schließlich steht viel auf dem Spiel. Ein Scheitern würde wohl binnen weniger Tage zu einer Zahlungsunfähigkeit der USA führen und einen wirtschaftlichen Abschwung mit globalen Auswirkungen nach sich ziehen.Angesichts der auch in den USA lahmenden Konjunkturdynamik, der sich nach wie vor als hartnäckig erweisenden Inflation, sowie der zuletzt zu beobachtenden Tendenz, dass die US-Unternehmen in immer stärkerem Maße Arbeitskräfte freisetzen, überrascht die weiterhin robuste Verfassung des US-Verbrauchervertrauens. Jener vom Conference Board erhobene Indikator wurde für April nämlich markant von ursprünglich publizierten 101,3 auf 103,7 Punkte nach oben revidiert. Verglichen hiermit fiel der gestern veröffentlichte Mai Wert mit 102,3 Zählern zwar etwas schwächer aus. Im Konsens waren jedoch nur 99,0 Punkte erwartet worden.Am frühen Morgen wurden bereits die Zahlen zum offiziellen chinesischen NBS Einkaufsmanagerindex zum Verarbeitenden Gewerbe vermeldet. Mit 48,8 Zählern fiel jener für Mai nochmals leicht schwächer aus als im April (49,2). Damit bleibt der Indikator den zweiten Monat in Folge unterhalb der Marke von 50 Punkten, welche die Grenze zwischen einer kontrahierenden (<50) bzw. expandierenden (>50) Wirtschaft beschreibt. Vom temporären Schub, welcher durch das Ende der Zero-Covid-Politik im Reich der Mitte entfacht wurde, scheint somit nichts mehr übrig geblieben zu sein.Neben den Zahlen zur deutschen Arbeitslosenstatistik werden heute auch die Flash Estimates zur heimischen Teuerung veröffentlicht. Im Konsens wird dabei ein Rückgang der Inflation von 7,2% im April auf 6,5% im Mai erwartet. Wir sind allerdings nicht ganz so optimistisch und prognostizieren für Mai einen Wert von 6,9%. So oder so fiele die heimische Teuerung damit nach wie vor weitaus höher aus als beispielsweise in Spanien, für das die Vorab-Zahlen zur Inflation im Mai (3,2% nach 4,1% im April) bereits gestern vermeldet wurden.