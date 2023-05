Original-Research: USU Software AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 31,15 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann - Guter Start in das Jahr 2023 mit Umsatzanstieg in Höhe von 12,6 % und EBITDA-Anstieg in Höhe von 10,2 % - Prognosen und Kursziel bestätigt Die USU Software AG ist mit einem Q1-Umsatzanstieg in Höhe von 12,6 % auf 33,31 Mio. EUR (VJ: 29,57 Mio. EUR) sehr gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Erneut handelt es sich dabei um einen neuen Umsatzrekordwert eines ersten Quartals. Dabei profitierte die Gesellschaft weiterhin vom bestehenden Digitalisierungstrend, der unter anderem zu einem deutlichen Nachfrageanstieg im Service-Bereich geführt hatte. Die Beratungserlöse der USU Software AG profitierten dabei von der Gewinnung mehrerer Großprojekte und legten deutlich um 22,7 % auf 21,49 Mio. EUR (VJ: 17,51 Mio. EUR) zu. Aber auch die wiederkehrenden Erträge (Wartung und SaaS) erhöhten sich um 11,4 % auf 10,35 Mio. EUR (VJ: 9,29 Mio. EUR). Einerseits haben die gewonnen Lizenzerlöse der vergangenen Quartale zu einem Anstieg der Basis für die Wartungserlöse geführt. Auf der anderen Seite profitierte die Gesellschaft von einer erhöhten Nachfrage nach SaaS-Lösungen. Demgegenüber und als Folge der höheren SaaS-Erlöse halbierten sich die einmaligen Lizenzerlöse auf 1,30 Mio. EUR (VJ: 2,60 Mio. EUR). Der deutliche Umsatzanstieg wurde von einem Anstieg des EBITDA in Höhe von 10,2 % auf 3,82 Mio. EUR (VJ: 3,47 Mio. EUR) begleitet, wobei die EBITDA-Marge in Höhe von 11,5 % (VJ: 11,7 %) knapp unter dem Vorjahreswert ausgefallen ist. Die EBITDA-Entwicklung und die Entwicklung der EBITDA-Marge liegen aber im Rahmen der Erwartungen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden SaaS-Umsätze, die zu Lasten der einmaligen Lizenzerlöse gehen, findet eine Umsatz- und daher auch Ergebnisaufteilung über die Vertragslaufzeit statt. Dass trotz der Halbierung der Lizenzerlöse ein weitestgehend konstantes Rentabilitätsniveau erreicht wurde, ist daher als Erfolg zu betrachten. Das Management der USU Software AG hat den positiven Jahresstart zum Anlass genommen, um die im Rahmen des Geschäftsberichtes 2022 publizierte Guidance zu bestätigen. Für 2023 wird unverändert mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 134 bis 139 Mio. EUR gerechnet, was einem Umsatzwachstum von 5,9 % bis 9,9 % entspricht. Bei einem Anstieg des Anteils der SaaS-Umsätze bei Neukunden auf 25 % soll ein EBITDA in Höhe von 16,5 bis 18 Mio. EUR erreicht werden. Zwar wird damit tendenziell eine Steigerung des EBITDA in Aussicht gestellt, die EBITDA-Marge könnte sich angesichts des höheren SaaS-Anteils und rückläufiger Lizenzerträge etwas reduzieren. Mittelfristig soll die Rentabilität, bei einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum in Höhe von 10 % auf 17 bis 19 % ausgebaut werden. Da sich gegenüber unserer letzten Researchstudie vom 06.04.2023 an der grundlegenden Ausgangslange nichts verändert hat, behalten wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für den konkreten Schätzzeitraum 2023 bis 2025 unverändert bei. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir dabei mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,7 % auf 137,50 Mio. EUR und prognostizieren für die darauffolgenden Geschäftsjahre jeweils 10%ige Umsatzsteigerungen. In 2023 sollte die EBITDA-Marge leicht auf 12,7 % zurückgehen, bevor diese in den kommenden Geschäftsjahren sukzessive ansteigen sollte, um bis 2026 in den Bereich von 17 % bis 19 % zuzulegen. Bei einem unveränderten DCF-Bewertungsmodell bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 31,15 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27105.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

