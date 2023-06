EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG übernimmt Well Completion-Spezialisten “Praxis Completion Technology”

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Ankauf

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG übernimmt Well Completion-Spezialisten "Praxis Completion Technology"



01.06.2023

SBO übernimmt Well Completion-Spezialisten “Praxis Completion Technology”

Akquisition von weiterer Komplettierungs-Technologie stärkt SBO-Positionierung

Closing der Transaktion erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2023

Ternitz/Wien, 1. Juni 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) verstärkt seine Marktpositionierung im Well Completion-Bereich außerhalb Nordamerikas mit der Akquisition von Praxis Completion Technology FZCO. Das Unternehmen mit Sitz in Dubai und Zweigniederlassung in Saudi-Arabien ist führender Anbieter in der Herstellung von Packers, die den Ringraum von der Produktionsleitung isolieren, dadurch eine kontrollierte Produktion ermöglichen und damit die Produktionsrate aus dem Bohrloch erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erzielte Praxis Completion Technology mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund MUSD 15. Die Gesellschaft wird eine Tochtergesellschaft von The WellBoss Company und ergänzt deren Produktangebot. The WellBoss Company ist seit Jahren in der Herstellung von Well Completion-Equipment führend.

Die Akquisition stärkt nicht nur SBO’s Positionierung im Mittleren Osten, der im Energiesektor als der Markt mit der größten Wachstumsdynamik gilt, sondern erweitert auch das Angebot des Unternehmens im Well Completion-Bereich um eine sinnvolle Technologie. Zudem werden Produkte von Praxis zukünftig auch für Anwendungen im Bereich Carbon Capture & Storage (CCS) zum Einsatz kommen. Das untermauert die Strategie 2030 von SBO, in der ESG fest verankert ist.

Das Signing des Kaufvertrages fand heute statt, das Closing ist, vorbehaltlich Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Der Kaufpreis für den Erwerb aller Anteile an der Gesellschaft von MUSD 22 – wovon 80 % zum Closing und 20 % zwei Jahre nach dem Closing fällig werden – wird um die erwirtschafteten Ergebnisse von 1. Januar 2023 bis zum Closing, sowie um Working Capital-Anpassungen erhöht.

SBO-CEO Gerald Grohmann: „In unserer Strategie 2030 haben wir uns die klaren Ziele gesetzt, unsere marktführende Position im Kerngeschäft zu erhalten und dafür weiterhin in Forschung & Entwicklung, sowie in Bolt-On Akquisitionen zu investieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz im Mittleren Osten aus, der ein wichtiger Markt für unsere Industrie ist. Die zukünftigen Anwendungen der Produkte von Praxis Completion Technology für Carbon Capture und Storage bieten spannende Möglichkeiten, an diesem wachsenden Markt teilzunehmen und werden dazu beitragen, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren.“

Über SBO

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar.

