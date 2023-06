Flowserve hält die Dividende stabil

Der amerikanische Industriekonzern Flowserve Corp. (ISIN: US34354P1057, NYSE: FLS) zahlt am 7. Juli 2023 eine unveränderte Quartalsdividende von 20 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren aus. Record day ist der 23. Juni 2023.

Das Unternehmen zahlt damit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,80 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 32,55 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,46 Prozent (Stand: 30. Mai 2023).

Flowserve mit Sitz in Irving in Texas ist ein Hersteller von Pumpen, Dichtungen und Ventilen und bietet Dienstleistungen in den Branchen Wasser, Energie, Öl oder auch Gas und Chemie an. In Deutschland ist das Unternehmen in Essen vertreten. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 980,31 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 821,06 Mio. US-Dollar), wie am 1. Mai 2023 gemeldet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 26,77 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 15,82 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,10 Prozent im Plus (Stand: 30. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,46 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de