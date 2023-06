GNW-Adhoc: Monument steuert auf kommerzielle Produktion in der Selinsing-Goldmine zu

^VANCOUVER, British Columbia, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das ?Unternehmen") freut sich, über die Fortschritte im Rahmen des Selinsing-Sulfidprojekts zu berichten. Das Hochfahren der Flotationsanlage schreitet sehr gut voran, wobei die Mühlenbeschickungsrate von 113 Tonnen (Trockengewicht) pro Stunde erreicht wurde, was 95 % der geplanten Kapazität von 119 Tonnen (Trockengewicht) pro Stunde entspricht. Die Aufwendungen für den Bau der Anlage und die Erschließung der Mine betrugen insgesamt 18 Mio. US-Dollar und liegen im Rahmen des Budgets. President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: ?Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten beim Hochfahren der Flotationsanlage auf dem Weg zur vollen kommerziellen Produktion. Wir haben im Januar 2023 mit der Sulfidproduktion begonnen und setzen die Tests und Anpassungen zur Verbesserung der Anlagenleistung im Rahmen des Aktionsplans fort. Trotz einiger unvorhergesehener Anlagenabschaltungen zwischen März und Mai wird die Anlage voraussichtlich im Juni 2023, also innerhalb der geplanten Hochlaufzeit von drei bis sechs Monaten, ihr nahezu vollständiges Produktionsniveau erreichen. Bis dato hat die Flotationsanlage etwa 3.450 metrische Tonnen (Trockengewicht, Dry Metric Tonnes ?DMT") Konzentrat mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 36,20 g/t produziert, das 4.015 Feinunzen Gold enthält. Mehrere Exportgenehmigungen wurden vor kurzem von der zuständigen Behörde erteilt und die Konzentratlieferungen sind derzeit im Gange." Abbildung 1. Konzentrat im Zelt ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f39acde0-f30d-4cb5- ba04-acfcffe21613 Abbildung 2. Bau des Konzentratlagers ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616859ef-54ec-4981- af79-7bf9dbeb3575 Hochfahren der Produktion in der Flotationsanlage Das Hochfahren der Flotationsanlage wurde fortgesetzt, wobei die Mühlenbeschickungsrate von 113 Tonnen (Trockengewicht) pro Stunde erreicht wurde, was 95 % der geplanten Kapazität von 119 Tonnen (Trockengewicht) pro Stunde entspricht. Während dieses Hochlaufs wurden Engpässe identifiziert und das Team arbeitet daran, diese zu beheben, um die kommerzielle Produktion hochzufahren. Die Hochfahrphase wird voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen sein. Es wurden bestimmte Konstruktionsmängel festgestellt, und die Entwürfe wurden überarbeitet, um die Leistungseffizienz zu verbessern. Dazu gehören der Entwurf eines neuen Trichters für die Grobflotation und die dazugehörigen Rohrleitungen, die Konstruktions- und Bauzeichnungen sowie die Spezifikationen für die neuen Konzentrateindicker-Überlaufpumpen. Die Ansaug- und Förderleitungen der Pumpen sowie die Stromversorgung für die erforderlichen größeren Motoren werden modernisiert. Keine der oben genannten Arbeiten hat wesentliche Auswirkungen auf den laufenden Betrieb unserer Flotationsanlage. In der Flotationsanlage kam es von Anfang März bis zur ersten Maiwoche zu größeren Stillständen. Das Getriebe des Konzentrateindickers von Metso-Outotec erlitt einen Defekt und wurde durch ein neues Getriebe ersetzt, das in Australien montiert, per Luftfracht nach Malaysia transportiert und dort installiert wurde. Anschließend wurde der Konzentrateindicker wieder in Betrieb genommen, und alle Konzentrate wurden in den Kreislauf zurückgeführt. Im April bis Mai kam es zu weiteren Produktionsausfällen, da die Filterpressentücher aufgrund von Herstellungsfehlern vorzeitig ausfielen; der Lieferant hat die Mängel akzeptiert und wird zwei neue Sätze Filtertücher mit höherer Durchlässigkeit liefern. In der Zwischenzeit wurden Ersatz-Filterpressentücher von lokalen Lieferanten beschafft und geliefert. Das Management konzentriert sich darauf, alle kritischen Teile zu überprüfen und den Beschaffungsplan voranzutreiben. Der Bau der neuen Konzentrathalle wurde mit dem Gießen des Betonbodens und dem Beginn der Montage der Stahlkonstruktion fortgesetzt. Die Halle wird voraussichtlich Mitte Juni fertiggestellt und bietet Platz für mehr als 4500 Tonnen Konzentrat oder die Produktion eines Monats. Der Bau der Wägebrücke mit einer Kapazität von 100 Tonnen wurde abgeschlossen, und die Einheit wurde von der Metrology Corporation of Malaysia kalibriert und zertifiziert. Die Fertigung des 1-Tonnen-Schüttgut-Absacksystems erfolgte im Vereinigten Königreich und ist bereit für die Verschiffung nach Malaysia. Abbildung 3: Wägebrücke ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/184810b7-a354-4785- a5d4-e65d2c2e99d0 Abbildung 4: Lagerbereich für Ammoniumnitrat ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0da4743-e701- 4cae-8553-f15f6ce7be1f Bergbau Der Abbau der ersten Abschnitte der Buffalo Reef-Gruben BRC2 und BRC3 wurde fortgesetzt, wobei das sulfidische Erz auf das ROM-Pad und das oxidische Erz auf andere Halden geliefert wurde. Der Vorrat an 80.000 Tonnen, der etwa einen Monat lang die Prozessanlage versorgen soll, wurde beibehalten. Es wird erwartet, dass die Bergbauproduktion in den nächsten sechs Monaten diesen Vorrat auf mindestens drei Monate oder 240.000 Tonnen Erz erhöhen wird. Die Ankunft der neuen Abbauflotte wird dazu beitragen, die Abbauraten zu erhöhen. Unerwartete heftige Regenfälle im Februar 2023 verlangsamten die Abbauraten, und beim Sprengstofflieferanten Austin Powders kam es zu Lieferengpässen, weil dieser eine strengere Richtlinie für Sprengstofftransporte einführte. Die Versorgungslage mit Sprengstoff wird sich durch die Eröffnung eines neuen Lagers in Bentong verbessern, das wesentlich näher an der derzeitigen Versorgung aus Kuala Lumpur liegt. Außerdem wird am Standort der Selinsing-Mine ein neues Lager für Rohstoffe einschließlich Ammoniumnitrat gebaut. Diese Entwicklungen werden die Verfügbarkeit von Sprengstoffen in Zukunft sicherstellen, indem sie Alternativen bieten. Der Bau dieser Anlage ist im Gange und soll im Juni 2023 in Betrieb genommen werden. Staatliche Genehmigungen Vor kurzem wurden Selinsing mehrere Ausfuhr- und Transportgenehmigungen erteilt, die es dem Unternehmen ermöglichen, mit dem Versand der ersten Verkäufe zu beginnen. Rund um den Feiertag Hari Raya am 21. April lief die neue Regelung für den operativen Abbau (Operational Mining Scheme, OMS) am 16. April 2023 aus und wurde am 20. April 2023 erneuert. Die jährlichen und monatlichen Sprenggenehmigungen liefen zusammen mit der OMS aus, und die Zeit reichte nicht aus, um die erforderlichen Genehmigungen vor den Hari Raya-Feiertagen einzuholen. Die beiden Sprenggenehmigungen wurden am 11. Mai 2023 erteilt, und die Abbauaktivitäten wurden wieder aufgenommen. Vorbereitung auf den Konzentratverkauf Abnahmevereinbarungen oder Bestätigungsschreiben für die Abnahme von Goldkonzentrat aus Selinsing wurden mit mehreren Konzentratkäufern zu wettbewerbsfähigen Geschäftsbedingungen unterzeichnet. Mehrere Käufer haben Ausfuhrgenehmigungen erhalten, und die Verschiffungen sind im Gange. Die ersten 2.000 DMT der Goldkonzentratproduktion stehen nun zum Verkauf bereit und die Lizenzgebühren für dieses Konzentrat wurden an die halbstaatliche Pahang Mining Corporation gezahlt. Risiken Das Unternehmen überwacht die unkontrollierbaren Risikofaktoren beim Bau und Betrieb der Flotationsanlage genau, unter anderem: Änderungen der Marktbedingungen, Änderungen der Goldpreise, Betriebsrisiken, einschließlich des Mangels an kritischen Teilen, die eine längere Anlaufzeit als erwartet verursachen können, und Änderungen der behördlichen Beschränkungen in Bezug auf den Arsengehalt im Goldkonzentrat. Über Monument Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in Malaysia und des Murchison-Goldprojekts in der Region Murchison in Westaustralien ist. Das Unternehmen ist zu 20 % am Goldprojekt Tuckanarra beteiligt, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd. in derselben Region betrieben wird. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen ca. 200 Mitarbeiter und hat sich verpflichtet, die höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung sowie Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die umliegenden Gemeinden einzuhalten. Cathy Zhai, President und CEO Monument Mining Limited Suite 1580 -1100 Melville Street Vancouver, BC V6E 4A6 WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von: Richard Cushing, MMY Vancouver Tel.: +1-604-638-1661 Durchwahl 102 rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com) ?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung." Haftungsaussschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind, und beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie ?plant", ?erwartet" oder ?erwartet nicht", ?wird erwartet", ?Budget", ?geplant", ?schätzt", ?prognostizieren", ?beabsichtigen", ?antizipieren" oder ?nicht antizipieren" oder ?glauben" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten ?können", ?könnten", ?würden" , ?möglicherweise eintreten" oder ? unternommen werden", ?eintreten" oder ?erreicht werden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen verschiedenen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren gehören unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse von Erschließungs- und Explorationsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers; die Erwartung, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; die Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; den Erfolg von Explorationsaktivitäten; Bergbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und -analyse des Managements des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www. sedar.com verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. °