ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai einmal mehr eingetrübt und den tiefsten Stand seit drei Jahren erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 44,8 Zähler, wie die Marktforscher am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit etwas nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Rückgang auf 44,6 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

Es ist der mittlerweile vierte Rückgang des Stimmungsindikators in Folge. Er entfernt sich so weiter von der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

In Italien und Spanien indes fiel der Indikator jeweils weniger stark als von Volkswirten erwartet. Es wird in beiden Ländern keine Erstschätzung durchgeführt. In Deutschland wurde das Ergebnis der Erstschätzung leicht nach oben revidiert, wohingegen der Indexstand für Frankreich nach unten angepasst wurde. In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone lag der Indikator weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

"Der Rückgang der Auftragseingänge aus dem In- und Ausland signalisiert, dass die Produktionsschwäche noch einige Monate anhalten dürfte", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefökonom beim S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Daten der EU-Kommission zeigten, dass im Prinzip alle Produktkategorien unter Druck stünden, mit der wichtigen Ausnahme der Investitionsgüter. Letzteres wird de la Rubia zufolge auch durch den Einkaufsmanagerindex für den Investitionsgüterbereich bestätigt, der sich deutlich widerstandsfähiger als die Konsum- und Vorleistungsgütersektoren erweise. Hier spiele möglicherweise der für Investitionsprojekte vorgesehene EU New Generation Fund eine stabilisierende Rolle.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Mai Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 44,8 44,6 44,6 45,8 DEUTSCHLAND Industrie 43,2 42,9 42,9 44,5 FRANKREICH Industrie 45,7 46,1 46,1 45,6 ITALIEN Industrie 45,9 45,8 --- 46,8 SPANIEN Industrie 48,4 48,0 --- 49,0

(Angaben in Punkten)

/la/bgf/mis