Traton lädt zur Hauptversammlung

Der Nutzfahrzeug- und Bushersteller Traton SE (ISIN: DE000TRAT0N7) lädt an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung nach München. Traton will eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 19,02 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,68 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Die Traton Group erhöhte nach einem erfolgreichen ersten Quartal ihr Renditeziel für das Gesamtjahr 2023, wie am 2. Mai berichtet wurde. Die bereinigte operative Rendite wird nun zwischen 7,0 und 8,0 Prozent erwartet, zuvor wurde eine Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent prognostiziert. Für Absatz und Umsatz rechnet Traton weiterhin jeweils mit einem Zuwachs um 5 bis 15 Prozent.

Traton hatte bereits am 14. April auf Basis vorläufiger Zahlen über wesentliche Kennziffern des ersten Quartals berichtet und diese am 2. Mai bestätigt. Die Marken der Traton Group konnten den Absatz im ersten Quartal 2023 um ein Viertel auf 84.600 (Vorjahr: 67.800) Fahrzeuge steigern. Der Umsatz wuchs um 31 Prozent auf 11,2 (Vorjahr: 8,5) Mrd. Euro. Das operative Ergebnis lag mit 834 (Vorjahr: 355) Mio. Euro um 479 Mio. Euro über dem Vergleichsquartal. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 534 Mio. Euro auf 935 (Vorjahr: 402) Mio. Euro.

Traton (früher Volkswagen Truck & Bus) hat seinen Sitz in München. Zu dem Nutzfahrzeug- und Bushersteller gehören Marken wie Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus. Es werden rund 103.000 Mitarbeiter beschäftigt. Hauptaktionär ist Volkswagen mit einem Anteil von fast 90 Prozent. Seit dem 28. Juni 2019 ist die Aktie an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 27 Euro.

