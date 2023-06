BoJ - Kein fester Zeitrahmen für die Erreichung des Zwei-Prozent-Kursziels

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Die japanische Zentralbank (BoJ) hat keinen starren Zeitrahmen für die Erreichung ihres Inflationsziels von zwei Prozent.

"Die Zeit, die es braucht, bis die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Wirtschaft sichtbar werden, kann sich je nach den Umständen stark verschieben", sagte Kazuo Ueda, Chef der Bank of Japan, in seiner Rede vor dem Parlament am Freitag (Ortszeit). "Wir haben daher keinen festen Zeitrahmen für die Erreichung des Inflationsziels im Auge." Er gehe jedoch davon aus, dass es keine zehn Jahre dauern werde. "Wir werden weiterhin versuchen, das Ziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen."

Da die Inflation seit einem Jahr über dem Zielwert von zwei Prozent liegt, wird am Markt spekuliert, dass Ueda die massiven Konjunkturmaßnahmen seines Vorgängers schrittweise auslaufen lassen könnte.

