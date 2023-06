Dax-Ende: Telekom bricht ein

Heute Mittag ist die Aktie der Deutschen Telekom unter die Marke von 20 EUR gefallen. So niedrig lag sie zuletzt im Januar. Besonders tragisch: Die 20-Euro-Marke war charttechnisch ein wichtiges Unterstützungslevel.

Die US-Tochter T-Mobile liegt mit 7,4 Prozent im Minus und hat die Aktie des Mutterkonzerns nach unten gerissen. Der Grund für diese schlechte Performance: Laut Insiderkreisen soll Amazon angekündigt haben, für seine Prime-Kunden in den USA ein Mobilfunkangebot zu prüfen. Sollten diese Pläne umgesetzt werden, drohen T-Mobile ein Kundenrückgang.

Die Deutsche Telekom hat erst in diesem Jahr die Mehrheit an T-Mobile übernommen und hält derzeit 50,2 Prozent. T-Mobile ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in den USA

Amazon will Prime-Kunden stärker binden

Amazon suche immer nach Möglichkeiten, den Prime-Kunden Mehrwert zur Verfügung zu stellen, Mobilfunk gehöre aber derzeit nicht zu den Plänen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Laut Bloomberg könnte Amazon im Prime-Abonnement Mobilfunk für 10 Dollar im Monat oder sogar umsonst anbieten, um die Kunden stärker an sein Abo-Programm aus versandkostenfreien Lieferungen, Video- und Audiostreaming zu binden.

Mobilfunkverträge sind in den USA in aller Regel umsatzträchtiger als etwa in Deutschland, enthalten aber oft auch mehrere Anschlüsse pro Vertrag. Nach Ansicht von Analysten hadert Amazon seit einer Preiserhöhung für seine Prime-Mitgliedschaft in den USA mit stagnierenden Abonnentenzahlen, da Verbraucher aktuell mit der hohen Inflation kämpfen.

(mit Material von dpa-AFX)