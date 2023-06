Gold: Kurzzeitig im Aufwind

Nachdem der Gold-Future Anfang Mai seine Rekordstände aus 2020 bei 2.075 US-Dollar erreicht hatte, drehte das Edelmetall an dieser Stelle wie erwartet ab und begab sich zunächst in den Unterstützungsbereich von 1.949 US-Dollar. Die zuvor etablierte SKS-Formation hätte eigentlich noch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen sollen, aber bereits um 1.932 US-Dollar drehte das Metall zur Oberseite ab und konnte wieder über die Nackenlinie der dazugehörigen SKS-Formation zulegen. Diese relative Kursstärke lässt Zweifel an einer Fortsetzung der Korrekturbewegung aufkommen, die nächsten Stunden dürften vonseiten der Kursentwicklung daher sehr interessant werden.

Indifferentes Bild

Sollte sich die Kursstärke beim Gold-Future tatsächlich weiter fortsetzen und das Edelmetall mindestens über das Niveau der rechten Schulter von 2.020 US-Dollar zulegen, könnte durchaus noch einmal ein Rücklauf der Notierungen zurück an 2.048 US-Dollar bevorstehen, aber erst darüber würde ein erneuter Test der Rekordstände aus Anfang Mai bei 2.081 US-Dollar vorstellbar. Das bärische Szenario sieht dagegen einen sofortigen Turnaround zur Unterseite vor, mindestens aber unter das Niveau von 1.951 US-Dollar. Nur in diesem Szenario könnte die ursprüngliche Idee weiterer Rücksetzer auf 1.879 US-Dollar umgesetzt werden. Dies wird sich allerdings erst noch in den nächsten Tagen zeigen müssen.