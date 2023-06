Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Leonteq AG: Leonteq lanciert drei ETPS+ auf die Finanz und Wirtschaft Index Familie



05.06.2023 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ LANCIERT DREI ETPS+ AUF DIE FINANZ UND WIRTSCHAFT INDEX FAMILIE

Zürich, 5. Juni 2023

Leonteq lanciert drei Exchange Traded Products (ETPs) auf Indizes, die die FuW-Musterportfolios (FuW-Risk-Portfolio, FuW-Value Portfolio und FuW Eco Portfolio) nachbilden.

Leonteq und Finanz und Wirtschaft (FuW) bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit nach der Lancierung einer Reihe von Anlageprodukten, die bei den Anlegern auf grosses Interesse stiessen, weiter aus und lancieren nun drei neue ETPs+ auf den FuW Risk Portfolio Index NTR, FuW Value Portfolio Index NTR und FuW Eco Portfolio Index NTR. Die ETPs+ sind an der SIX Swiss Exchange AG kotiert und für institutionelle und private Anleger in der Schweiz erhältlich.

ETP+ AUF DEN FUW RISK PORTFOLIO INDEX NTR

Das 1995 lancierte FuW Risk Portfolio konzentriert sich primär auf unterbewertete Schweizer Aktien (Large, Mid und Small Caps) mit einem höheren Risiko und einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont. Die Auswahl der Musterportfoliokomponenten werden von der FuW-Redaktion basierend auf Fundamentaldaten getroffen. Das Ziel besteht darin, mit der Investition in risikobehaftete Aktien ein besseres Renditeprofil als der Swiss Performance Index zu erreichen.

ETP+ AUF DEN FUW VALUE PORTFOLIO INDEX NTR

Das FuW Value Portfolio, das 2008 aufgelegt wurde, ist ein internationales Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten. Die Komponenten des Modellportfolios werden aus allen Sektoren ausgewählt und bilden Investitionen in globale Value-Aktien mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont ab. Die Allokation der Komponenten wird von der FuW-Redaktion auf der Grundlage eines eigenen Modells vorgenommen, das auf einer fundamentalen Analyse basiert und darauf abzielt, ein besseres Risiko- und Ertragsprofil zu erzielen als der S&P 500, der STOXX EUROPE 50 und der Swiss Market Index.

ETP+ AUF DEN FUW ECO PORTFOLIO INDEX NTR

Das 2020 lancierte FuW Eco Portfolio umfasst Schweizer, europäische und US-Unternehmen, die eine ökologisch nachhaltige Strategie verfolgen, die insbesondere auf die Reduktion von Kohlenstoffemissionen ausgerichtet ist. Die Musterportfoliokomponenten müssen sowohl nachhaltige als auch finanzielle Anforderungen erfüllen, wie beispielsweise eine attraktive Bewertung und eine solide Bilanz mit geringer Verschuldung.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions von Leonteq, erklärt: «Wir freuen uns, die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit der Finanz und Wirtschaft, einer führenden Schweizer Redaktionsgruppe, bekannt zu geben. Diese neuen ETPs+ ermöglichen Anlegern ein Engagement in verschiedenen Anlagethemen mit kurz-, mittel- und langfristigen Anlagehorizonten und ein attraktives, aber dennoch differenziertes Angebot. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Leonteq als innovativer Anbieter von Anlagelösungen auf dem Schweizer ETP-Markt weiter.»

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE ZU BESTEHENDEDN ETP-EMITTENTEN

Leonteq ist die erste Emittentin von ETP-Produkten in der Schweiz, die von der FINMA als Wertpapierhaus lizenziert ist. Das Unternehmen verfügt zudem über ein von Fitch Ratings Ltd. erteiltes Investment-Grade-Rating, ein von MSCI zugewiesenes ESG-Rating von «A», ein solides Eigenkapital von insgesamt rund CHF 870 Millionen per Ende 2022 und kann auf eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken.

Die ETP+-Produkte bieten den Anlegern eine erhöhte Sicherheit, indem die Sicherheiten bei der SIX SIS AG als Pfand verwahrt werden und durch SIX Repo AG überwacht werden. Die Verwahrstelle wie auch der Treuhänder haben ihren Sitz in der Schweiz und täglich unabhängige Kontrollen tragen dazu bei, das Emittentenrisiko zu mindern.



Jan Schwalbe, Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft, kommentiert: «Wir freuen uns, nach dem grossen Erfolg der Tracker-Zertifikate und des ersten ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR im vergangenen Jahr, diese neue Serie von ETPs+ mit Leonteq zu lancieren. Alle diese Indizes bieten dank der Vielfalt der enthaltenen Aktien Zugang zu den vielversprechendsten Anlagethemen. Wir sind überzeugt, dass Lancierung von ETP+ durch Leonteq einen erheblichen Mehrwert für ETP-Anleger in Bezug auf die Sicherheit der Emittentin und die Robustheit des Sicherheitsmechanismus bieten wird.»

Die 1928 gegründete Finanz und Wirtschaft spricht versierte private und professionelle Anleger an, die in oder mit den globalen Finanzmärkten arbeiten. Als grösste Wirtschaftsredaktion der Schweiz liefert die FuW tagesaktuell digital und zweimal wöchentlich – jeweils am Mittwoch und am Samstag – mit der Zeitungsausgabe aufschlussreiche Hintergrundinformationen über die komplexen Zusammenhänge der globalen Wirtschaft und des nationalen und internationalen Börsengeschehens. Die FuW deckt mit der Analyse alle in der Schweiz kotierten Unternehmen sowie alle für Investoren wichtigen globalen Unternehmen ab. Zusätzlich zur Stammredaktion in Zürich unterhält der Verlag eigene Redaktionsbüros in New York und Shanghai.



Erfahren Sie mehr über die ETPs+ auf den FuW Risk Portfolio Index, den FuW Value Portfolio Index und den FuW Eco Portfolio Index.



