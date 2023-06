Q4 Inc. führt das erste IR-Eventmanagement seiner Art ein App zur Q4-Plattform

Einführung eines neuen IR-Veranstaltungsmanagementsystems, das einen noch nie dagewesenen Zugang und Einblick in alle Aspekte der virtuellen Veranstaltungsplanung ermöglicht.

Die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen") freut sich, die Erweiterung der Q4-Plattform um die Event Management App bekannt zu geben. Diese App wird den Kunden helfen, Ereignisse effizienter vorzubereiten, zu verwalten und zu melden, einschließlich Investorentage, Gewinnankündigungen und andere wichtige Ereignisse in ihrem IR-Kalender.

Q4 Event Management (Graphic: Business Wire)

Durch die Zeitersparnis und die Zentralisierung aller Anfragen bietet die Q4 Event Management App den Kunden eine größere Kontrolle über jeden Aspekt ihrer Veranstaltungsplanung und rationalisiert gleichzeitig das Verfahren. Durch die Beibehaltung von Veranstaltungsspezifika und -präferenzen für alle anstehenden Engagements können Investor Relations Officers ("IROs") auf langwierige Kommunikationsstränge und wiederholte Anfragen verzichten. Die Kunden profitieren weiterhin von einer Zuverlässigkeit der Plattform von über 99 % und dem Wissen, das sie bei der Durchführung von Hunderten von jährlichen Gewinnanrufen gewonnen haben, von denen viele zu den größten Veranstaltungen von Fortune-500-Unternehmen gehörten.

Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4, sagte: "Wir freuen uns, der einzige IR-Anbieter zu sein, der eine Funktion anbietet, die von einem erstklassigen, unübertroffenen Support unterstützt wird und den IROs einen schnellen Zugang zum Eventmanagement ermöglicht. Die Event Management App wird unsere Kunden bei ihrer gesamten IR-Event-Strategie unterstützen, da sie als einzige Quelle der Wahrheit für die Planung und Vorbereitung von Events dient.

Die Event Management App kann in Verbindung mit anderen Elementen der Q4-Plattform, wie Website Management, Earnings Lifecycle Management und Engagement Analytics, verwendet werden, um IROs die Möglichkeit zu geben, jeden Aspekt ihrer digitalen Kommunikationsstrategie von einer einzigen zentralen Plattform aus zu starten, zu orchestrieren und zu evaluieren - mit branchenführender Sicherheit, Transparenz und Genauigkeit für eine einwandfreie Ausführung ihres IR-Programms. Nächsten Monat werden die Kunden die zusätzlichen Funktionen nutzen können.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, mit Niederlassungen in New York und London. Mehr erfahren unter www.q4inc.com.

Investoren: Edward Miller Direktor(in), Investorenbeziehungen (437) 291-1554 ir@q4inc.com

Medien: Heather Noll Manager(in) für Unternehmenskommunikation media@q4inc.com