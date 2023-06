Trane Technologies kündigt Dividende an

Die irische Holdinggesellschaft Trane Technologies PLC (ISIN: IE00BK9ZQ967, NYSE: TT) wird am 29. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 75 US-Cents je Aktie an die Investoren auszahlen. Record date ist der 1. September 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 3,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 173,01 US-Dollar (Stand: 2. Juni 2023) einer Dividendenrendite in Höhe von 1,73 Prozent. Im Februar 2023 wurde die Dividende um 12 Prozent angehoben.

Trane Technologies mit Sitz in Dublin (Irland) hat sich auf die Herstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Kühlsystemen konzentriert. Ursprünglich gehörte Trane zu Ingersoll-Rand. Im Zuge des Zusammenschlusses von Ingersoll-Rand mit Gardner Denver spaltete Ingersoll-Rand Trane im Jahr 2020 zu einem eigenständigen an der Börse notierten Unternehmen namens Trane Technologies ab.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 3,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,36 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 307,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 260,2 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,93 Prozent im Plus (Stand: 2. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 37,84 Mrd. US-Dollar.

