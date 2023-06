DAX® - Diese Stopp-Marke sollten Sie kennen!

Der DAX® erlebte gestern zunächst einen ruhigen Wochenauftakt. Erst gegen Ende der Handelssitzung setzten Gewinnmitnahmen ein und sorgten für eine Hoch-Tief-Spanne von 190 Punkten. Zuvor reichte es dennoch für ein neues Bewegungshoch und damit für ein Hineinlaufen in die Abwärtskurslücke vom 24. Mai (obere Gapkante bei 16.144 Punkten). Vor allem Dank des jüngsten „Hammer“-Umkehrmusters auf Wochenbasis sowie des Ausbruchs beim S&P 500® haben die deutschen Standardwerte das alte Allzeithoch (16.290 Punkte) bzw. das jüngste Rekordlevel (16.332 Punkte) weiter im Blick. Auf der Unterseite markiert indes das Aufwärtsgap vom vergangenen Freitag bei (15.923/15.863 Punkten) eine erste wichtige Haltezone. Von strategischer Bedeutung ist aber erst der Rückzugsbereich bei 15.700/15.600 Punkten. Hier hat der DAX® in den letzten Wochen immer wieder wichtig Tiefpunkte ausgeprägt. So jüngst auch das Tief der o. g. „Hammer-Kerze“ auf Wochenbasis. Um im bisherigen Jahresverlauf 2023 aufgelaufene Kursgewinne zu sichern, bietet sich die beschriebene Zone als strategische Absicherung an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.